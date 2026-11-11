کد خبر: 1389912
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

مایک پمپئو: شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات بهای جنگ علیه ایران بود

پمپئو مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا به تاثیر جنگ جنایتکارانه واشنگتن علیه ایران بر قیمت‌ها اذعان کرد و گفت که شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ناشی از این جنگ بوده است.

جوان آنلاین: پمپئو که در دولت اول دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وزیر خارجه بود، سه‌شنبه شب در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: شکی نیست که تاثیر جنگ با ایران بر قیمت‌ها واقعی است و جمهوری‌خواهان هفته گذشته در پای صندوق‌های رای بهای آن را دادند.

وی ادعا کرد: اما در نهایت، آمریکایی‌ها نمی‌خواهند ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و دیگر ما را تهدید کند. به همین دلیل است که باید به تلاش خود ادامه دهیم و پیروز شویم.

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته، به بزرگترین اکثریت خود در مجلس سنا و مجلس نمایندگان از سال ۲۰۰۸ تاکنون دست یافتند. این نتیجه، واکنشی تند به جمهوری‌خواهان هم‌سو با ترامپ، به دلیل هزینه‌های بالای زندگی و جنگ است.

جنگ با ایران موجب افزایش شدید قیمت سوخت شده و به تورمی دامن زده است که پیش‌تر نیز تحت تاثیر مالیات‌های جدید ترامپ بر صدها کالای وارداتی، تشدید شده بود. ترامپ به بهانه آنچه وی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده، جنگ را آغاز کرد.

او همچنین مدعی است که تعرفه‌ها با محافظت از صنایع آمریکا در برابر کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت، به تقویت این صنایع کمک خواهند کرد.

نظرسنجی جدید «رویترز/ایپسوس» نشان می‌دهد که ۷۱ درصد از آمریکایی‌ها از کنگره جدید ایالات متحده که دموکرات‌ها در آن اکثریت را در اختیار دارند، می‌خواهند برای پایان دادن به جنگ با ایران و لغو تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ترامپ اقدام کنند.

برچسب ها: پمپئو ، امریکا ، ترامپ
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