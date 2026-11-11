سناتور دموکرات: کنترل ایران بر تنگه هرمز افزایش یافته است

آدام شیف سناتور دموکرات آمریکایی گفت که کنترل ایران بر تنگه هرمز بیش از دوران پیش از آغاز این جنگ شده است و کنگره باید برای پایان دادن به جنگ علیه ایران تلاش کند.

جوان آنلاین: این سناتور ایالت کالیفرنیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: حدود یک ماه دیگر، در ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) بودجه یا همان لایحه تامین مالی دولت به پایان می‌رسد. این بدان معناست که ما باید بر سر ادامه تامین مالی وارد مذاکره شویم.

سناتور شیف تاکید کرد: این موضوع نخستین فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا به یکی از خواسته‌های رای‌دهندگان، یعنی پایان دادن به جنگ با ایران، جامه عمل بپوشانیم. ما می‌توانیم از فرآیند بودجه‌ریزی استفاده کنیم تا با قطع بودجه، فشار لازم را برای به پایان رساندن این جنگ اعمال کنیم.

وی تصریح کرد: این جنگی بود که به آن مجوز نداده شده بود و مردم آمریکا نیز هرگز خواهان آن نبودند. دولت برای توجیه این جنگ، پیوسته دلایل متفاوتی ارائه کرده و بهانه‌های گوناگونی تراشیده است.

این سناتور ایالت کالیفرنیا اظهار کرد: اکنون کنترل ایران بر تنگه هرمز بیش از دوران پیش از آغاز این جنگ است. با این حال، این جنگ باید به پایان برسد، چرا که یکی دیگر از اهداف اصلی رای‌دهندگان در این انتخابات، انجام اقداماتی برای کاهش هزینه‌ها بوده است.

وی گفت: این جنگ موجب افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، کود شیمیایی و در نتیجه مواد غذایی و بسیاری از کالاهای دیگر شده است؛ اقلامی که اجزای تشکیل‌دهنده آنها از طریق تنگه هرمز حمل می‌شوند. بنابراین، از همان ماه دسامبر، فرصتی خواهیم داشت تا برای پایان دادن به جنگ با ایران تلاش کنیم.

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته، با تحمیل شکست گسترده به جمهوری‌خواهان به بزرگترین اکثریت خود در مجلس سنا و مجلس نمایندگان از سال ۲۰۰۸ تاکنون دست یافتند.

رهبران حزب دموکرات متعهد شده‌اند که به نگرانی‌های موجود پیرامون هزینه‌های زندگی رسیدگی کنند و اعلام کرده‌اند که برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده علیه ایران تلاش خواهند کرد.

نتایج نظرسنجی جدید «رویترز/ایپسوس» که سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که ۷۱ درصد از آمریکایی‌ها از کنگره جدید ایالات متحده که دموکرات‌ها در آن اکثریت را در اختیار دارند، می‌خواهند برای پایان دادن به جنگ با ایران اقدام کنند.