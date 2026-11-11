کد خبر: 1389911
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

سناتور دموکرات: کنترل ایران بر تنگه هرمز افزایش یافته است

س آدام شیف سناتور دموکرات آمریکایی گفت که کنترل ایران بر تنگه هرمز بیش از دوران پیش از آغاز این جنگ شده است و کنگره باید برای پایان دادن به جنگ علیه ایران تلاش کند.

جوان آنلاین: این سناتور ایالت کالیفرنیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: حدود یک ماه دیگر، در ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) بودجه یا همان لایحه تامین مالی دولت به پایان می‌رسد. این بدان معناست که ما باید بر سر ادامه تامین مالی وارد مذاکره شویم.

سناتور شیف تاکید کرد: این موضوع نخستین فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا به یکی از خواسته‌های رای‌دهندگان، یعنی پایان دادن به جنگ با ایران، جامه عمل بپوشانیم. ما می‌توانیم از فرآیند بودجه‌ریزی استفاده کنیم تا با قطع بودجه، فشار لازم را برای به پایان رساندن این جنگ اعمال کنیم.

وی تصریح کرد: این جنگی بود که به آن مجوز نداده شده بود و مردم آمریکا نیز هرگز خواهان آن نبودند. دولت برای توجیه این جنگ، پیوسته دلایل متفاوتی ارائه کرده و بهانه‌های گوناگونی تراشیده است.

این سناتور ایالت کالیفرنیا اظهار کرد: اکنون کنترل ایران بر تنگه هرمز بیش از دوران پیش از آغاز این جنگ است. با این حال، این جنگ باید به پایان برسد، چرا که یکی دیگر از اهداف اصلی رای‌دهندگان در این انتخابات، انجام اقداماتی برای کاهش هزینه‌ها بوده است.

وی گفت: این جنگ موجب افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، کود شیمیایی و در نتیجه مواد غذایی و بسیاری از کالاهای دیگر شده است؛ اقلامی که اجزای تشکیل‌دهنده آنها از طریق تنگه هرمز حمل می‌شوند. بنابراین، از همان ماه دسامبر، فرصتی خواهیم داشت تا برای پایان دادن به جنگ با ایران تلاش کنیم.

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته، با تحمیل شکست گسترده به جمهوری‌خواهان به بزرگترین اکثریت خود در مجلس سنا و مجلس نمایندگان از سال ۲۰۰۸ تاکنون دست یافتند.

رهبران حزب دموکرات متعهد شده‌اند که به نگرانی‌های موجود پیرامون هزینه‌های زندگی رسیدگی کنند و اعلام کرده‌اند که برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده علیه ایران تلاش خواهند کرد.

نتایج نظرسنجی جدید «رویترز/ایپسوس» که سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که ۷۱ درصد از آمریکایی‌ها از کنگره جدید ایالات متحده که دموکرات‌ها در آن اکثریت را در اختیار دارند، می‌خواهند برای پایان دادن به جنگ با ایران اقدام کنند.

برچسب ها: دموکرات ، سناتور ، تنگه هرمز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

ما و کنگره دموکرات

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آب در خوابگه شیطان!

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

موشک‌ها تا هرجا

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

زیست چریکی یک قهرمان علمی در سنگر دفاع زیستی

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

حل ناترازی برق مستلزم عبور نگاه‌های جزیره‌ای است

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

شکست امریکا در تهران زلزله در واشینگتن

جنگ با ایران به شکست جمهوری‌خواهان انجامید؛ ترامپ باید به آن پایان دهد

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شکار دو پهپاد جدید شناسایی آمریکا در آسمان جزیره قشم

آخرین قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۴ آبان

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار