مدیر پژوهشی باشگاه گفت‌وگوی بین‌المللی والدای روسیه معتقد است:‌ در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مورد گام‌های بعدی خود در قبال ایران دچار تردید شده است.

جوان آنلاین: فئودور لوکیانوف بامداد چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های غربی مبنی بر احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأکید کرد: نباید یک عامل مهم دیگر را نادیده گرفت: انتخابات در اسرائیل.

این صاحب‌نظر روس گفت: نتیجه انتخابات در اسرائیل تا حدی مبهم است؛ مشخص نیست که اوضاع در نهایت چگونه پیش خواهد رفت؛ کاملاً محتمل است که آنها نتوانند دولت تشکیل دهند و لازم شود که انتخابات جدیدی برگزار کنند.

لوکیانوف گفت: این وضعیت به معنای یک کارزار انتخاباتی تازه خواهد بود؛ و هر جا کارزار انتخاباتی جدیدی در کار باشد، ممکن است نیاز به یک نمایش نظامی پرسر و صدا نیز احساس شود.

وی ادامه داد:‌ این مسأله تأثیر زیادی بر سیاست ایالات متحده دارد. با این حال، محور اصلی کارزار انتخاباتی کنگره آمریکا - که ترامپ در آن شکست خورد - این بود که اسرائیل ما را به جنگ کشانده است و چنین اتفاقی نباید تکرار شود.

مدیر پژوهشی باشگاه گفت‌وگوی بین‌المللی والدای تصریح کرد: «ترامپ بسیار مردد است؛ او نیز تا حدودی نتایج انتخابات (در اسرائیل) را زیر نظر دارد. پیش‌تر، چندین دور حمله انجام شده، اما هیچ‌چیز تغییر نکرده است. فعلاً وضعیت (در قبال ایران) در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.»