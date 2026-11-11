تلاش برخی احزاب  لبنان برای تبدیل طرح «توافق چارچوب» به قطعنامه شورای امنیت

یک رسانه لبنانی به نقل از منابعی سه شنبه گزارش داد که برخی جریان‌های سیاسی بانفوذ در لبنان به دنبال آن هستند که «توافق چارچوب» میان بیروت و تل آویو به قطعنامه ی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.

جوان آنلاین: شبکه المیادین به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، با اعلام این خبر، از نقش فرانسه در پیشبرد این تلاش خبر داد و افزود این اقدام در چارچوب آماده‌سازی برای نقش احتمالی نیروهای فرانسوی در لبنان پس از پایان مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) صورت می‌گیرد.

به گفته منابع المیادین، تلاش برای تبدیل توافق چارچوب به قطعنامه‌ای بین‌المللی با موانعی در سطح جهانی روبه رو خواهد شد که مهم‌ترین آن‌ها احتمال استفاده روسیه و چین از حق وتو است.

بر اساس این گزارش، فرمول مورد بحث بر لغو قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ شورای امنیت و جایگزین شدن آن با توافق چارچوب پس از تبدیل این توافق در قالب قطعنامه‌ای جدید استوار خواهد بود.

منابع مذکور هشدار دادند در صورت تصویب این طرح در شورای امنیت و تبدیل آن به قطعنامه این شورا، لبنان ملزم به هماهنگی مستقیم میان ارتش این کشور و ارتش رژیم صهیونیستی خواهد شد که می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌ها و اختلافات گسترده داخلی در لبنان شود.

این منابع همچنین اعلام کردند برخی محافل سیاسی بانفوذ در داخل لبنان از این طرح برای پیشبرد آن به‌عنوان یک واقعیت سیاسی جایگزین توافق اسلام‌آباد استفاده کردند.

به گفته منابع المیادین، برخی محافل لبنانی با همکاری شماری از احزاب داخلی و لابی‌های آن‌ها در خارج از این کشور در تلاش‌ هستند که این قطعنامه را به‌عنوان مسیری سیاسی جدید تثبیت کنند.