دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا به تصویب‌نشدن طرح استیضاح «هگست» در مجلس نمایندگان واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریست آمریکا در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» در واکنش به مخالفت جمهوریخوان با طرح استیضاح وزیر جنگ آمریکا نوشت: «تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح هگست، به طرز فجیعی شکست خورد. دموکرات‌ها به سوءاستفاده از آمریکا ادامه می‌دهند. آنها باید متوقف شوند!»

دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریست آمریکا، دوشنبه حمایت خودرا از هگست اعلام کرده بود.

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان با رأی خود مانع از آن شدند که مواد استیضاح علیه پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، برای رأی‌گیری نهایی به صحن مجلس ارائه شود.

مجلس نمایندگان آمریکا، بامداد امروز چهارشنبه با ۲۱۱ رأی موافق و ۲۰۴ رأی مخالف به ارجاع طرح استیضاح وزیر جنگ به کمیته مربوطه (کمیته قضایی مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است)، مانع از بررسی آن در صحن علنی شدند.

به گزارش رویترز، این اقدام عملا تلاش توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، برای استیضاح وزیر جنگ را متوقف کرد.

طرح استیضاح هگست در پی شکست مفتضحانه آمریکا در جنگ تروریستی مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته است.