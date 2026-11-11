رایزنی ایران و روسیه در مسکو درباره منطقه

جوان آنلاین: مهدی شوشتری مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «گئورگی بوریسنکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد.

بر اساس گزارش وزارت خارجه روسیه، بوریسنکو و شوشتری در این دیدار درباره موضوعات جاری مورد علاقه مشترک، با تمرکز بر حل‌وفصل مناقشات در غرب آسیا و شمال آفریقا، گفت‌وگو کردند.

بنا بر این گزارش، مدیرکل غرب آسیا و آفریقای وزارت امور خارجه ایران به منظور شرکت در رایزنی‌های بین وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور درباره مسائل منطقه‌ای به مسکو سفر کرده است.