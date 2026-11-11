کری: جنگ ترامپ با ایران تمام جهان را به دردسر انداخته است

جوان آنلاین: «جان کری» وزیر امور خارجه دولت «باراک اوباما» و فرستاده ویژه «جو بایدن» در امور اقلیمی با اشاره به پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران گفت که این جنگ تأثیر منفی عمیقی بر جهان گذاشته و افزایش قیمت انرژی در سراسر دنیا را به دنبال داشته است.

کری در گفت‌وگو با شبکه چهار انگلیس و در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ علیه ایران بر تحولات اقلیمی و سیاست جهانی اظهار داشت: «این جنگ تأثیر منفی عمیقی داشته است. همه مردم جهان این تأثیر را از نزدیک مشاهده می‌کنند و با پیامدهای آن زندگی می‌کنند. قیمت‌ها در سراسر جهان افزایش یافته و قیمت انرژی نیز در همه جای دنیا بالا رفته است.»

وزیر خارجه پیشین آمریکا که در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا شرکت کرده، افزود که این وضعیت، به شکلی طعنه‌آمیز، مردم را به سمت استفاده سریع‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده تا دیگر با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.

او در بخش دیگری از این مصاحبه، به تأثیر مسائل اقلیمی و اقتصادی بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا پرداخت و گفت بحران آب‌وهوا، آلودگی و مشکلات ناشی از آن در تصمیم انتخاباتی بسیاری از رأی‌دهندگان نقش داشته است.

فرستاده ویژه بایدن در امور اقلیمی با اشاره به افزایش هزینه بیمه خانه‌ها، سیل‌های گسترده، خشکسالی‌های طولانی و تشدید طوفان‌ها گفت این تحولات فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر مردم و به‌ویژه کشاورزان وارد کرده است.

کری همچنین با اشاره به اینکه رأی‌دهندگان آمریکایی با مجموعه‌ای از مسائل از جمله اسناد اپستین، خلف وعده‌های انتخاباتی و موضوع ورود آمریکا به جنگ یا پایان دادن به آن مواجه بودند، تأکید کرد که مسائل زیست‌محیطی نیز یکی از عوامل مؤثر در انتخاب‌های انتخاباتی آنها بوده است.