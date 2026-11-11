نظامیان صهیونیست محله‌ای در شهرک مجدل‌زون را گلوله‌باران و به دو شهرک دیگر در جنوب لبنان بمب‌های نورزا شلیک کردند.

جوان آنلاین: نظامیان صهیونیست به سمت محله الخزان در شهرک مجدل‌زون در جنوب لبنان تیراندازی رگباری کردند.

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با این تیراندازی، هواپیماهای شناسایی و پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز روستاهای مناطق غربی و مرکزی جنوب لبنان به پرواز درآمدند.

راشاتودی نوشت: نظامیان اسرائیلی شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه بمب‌های نورزا به سمت شهرک‌های یاطر و زبقین در جنوب لبنان شلیک کردند.

در گزارش‌های منتشرشده، جزئیاتی درباره خسارات احتمالی یا تلفات انسانی ناشی از این اقدامات ارائه نشده است.

برخلاف مفاد آتش بس، مناطق جنوبی لبنان در ماه‌های گذشته بارها شاهد تیراندازی، حملات توپخانه‌ای، پرواز پهپادها و تحرکات نظامی ارتش اشغالگر بوده‌اند. گزارش‌های رسانه‌های لبنانی نیز پیش‌تر از تیراندازی با سلاح‌های رگباری در اطراف منطقه الخزان، واقع در محدوده میان شهرک‌های مجدل‌زون و المنصوری خبر داده‌اند.