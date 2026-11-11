سخنگوی دولت یمن مشارکت پاکستان در تجاوز به کشورش را محکوم کرد

مقام یمنی با ارسال نامه ای به همتای پاکستانی خود، حمله اسلام آباد به یمن را به شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: «عمر البخیتی»، سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی در دولت تغییر و سازندگی یمن، با ارسال نامه‌ای رسمی به «عطاءالله تارار»، وزیر اطلاع رسانی و رئیس رادیو پاکستان مداخله نظامی و مشارکت ارتش پاکستان در حملات هوایی اخیر به خاک یمن را به‌شدت محکوم کرد.

البخیتی در ابتدای این نامه با اشاره به عمق روابط تاریخی، فرهنگی و اسلامی میان دو ملت یمن و پاکستان و تاکید بر لزوم حفظ همبستگی برادرانه، مخالفت قاطع صنعا را با تهاجم هوایی جنگنده‌های پاکستانی در روز جمعه ۶ نوامبر (۱۵ آبان) اعلام کرد.

وی این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی یمن و تشدیدی بسیار خطرناک خواند که به گفته وی به هیچ وجه قابل اغماض یا سکوت نیست.

سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی یمن، ورود اسلام‌آباد به روند تجاوزات را «همکاری عملی با رژیم سعودی در ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان» خواند و هشدار داد که دولت پاکستان مسئول مستقیم تبعات این حملات و جان باختن مردم غیر نظامی خواهد بود.

البخیتی در ادامه به تشریح حملات اخیر ائتلاف پرداخت و گفت که جنگنده های عربستان تنها طی دو روز، با بمباران بازار «الحضاره» در شهرستان الوازعیه در استان تعز و تخریب ۶ خانه مسکونی در روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حُشیش در استان صنعا، فاجعه‌ای انسانی رقم زدند که به کشته شدن ۷۴ تن و زخمی شدن ۵۳ تن دیگر انجامید.

وی این اقدامات را نقض صریح معاهدات بین‌المللی و مغایر موازین اسلامی دانست و در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تجدیدنظر مقامات پاکستانی، تأکید کرد که ادامه این مشارکت خطرناک، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به روابط دیرینه و برادرانه دو ملت وارد خواهد کرد.