اتهام زنی بی اساس وزارت دادگستری آمریکا علیه سه ایرانی

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062f\u0627\u062f\u06af\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0634\u062a \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645 \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637 \u0628\u0627 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u0645 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0633\u0647 \u062a\u0628\u0639\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0645\u0637\u0631\u062d \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u0645\u0627\u0647\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0647 \u0641\u0631\u062f \u0648 \u062c\u0632\u06cc\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0642\u06cc\u0642 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0634\u062a \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645 \u0647\u06cc\u0686 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.