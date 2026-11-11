کد خبر: 1389884
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

اجلاس ترکیه فرصت مهم تبیین تخریب محیط‌زیست توسط متجاوزان است

ی پزشکیان در آستانه سفر به ترکیه برای حضور در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل گفت: در این اجلاس، درباره اقدامات آمریکا و اسرائیل در تخریب محیط‌زیست صحبت خواهیم کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان صبح چهارشنبه 20 آبان ماه 1405، پیش از عزیمت به ترکیه برای شرکت در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ 31)، این اجلاس را فرصتی مهم برای گفت‌وگو درباره وضعیت اقلیم و مسائل منطقه‌ای و همچنین رایزنی با سران کشورهای مختلف دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به حضور خود در این اجلاس به دعوت رسمی رئیس‌جمهور ترکیه اظهار کرد: سی و یکمین اجلاس مربوط به مسائل اقلیم و محیط‌زیست است که 196 کشور جهان در آن حضور خواهند داشت و از این میان، 71 کشور با حضور رؤسای جمهور یا نخست‌وزیران خود در آن شرکت می‌کنند.

دکتر پزشکیان افزود: حضور در این اجلاس فرصت مناسبی است تا درباره وضعیت اقلیم و منطقه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم و مسائل موجود گفتگو کنیم، از آثار تخریبی جنگ و تجاوزات صحبت کنیم و مواضع خود را درباره اقداماتی که آمریکا و اسرائیل در تخریب محیط‌زیست ایران و منطقه انجام داده‌اند صحبت کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه این اجلاس فرصت بسیار خوبی برای دیدار با سران کشورهای مختلف است، گفت: تاکنون ملاقات با سران و مقامات بیش از 10 کشور از جمله رئیس جمهور محترم کشور ترکیه پیش‌بینی شده که قرار است با آن‌ها گفتگو کنیم .

دکتر پزشکیان درباره روابط ایران و ترکیه نیز گفت: روابط ما با کشور ترکیه در حد بسیار خوبی است و ما در موضوعات منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشتراکات زیادی داریم و طبیعتاً این اشتراکات می‌تواند در تحکیم روابط ما و امنیت منطقه بسیار تأثیرگذار باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدارها با سران دیگر کشورها در حاشیه این اجلاس، تصریح کرد: در این دیدارها از مواضع به حق جمهوری اسلامی و جنایت‌هایی که آمریکا و اسرائیل در منطقه انجام داده‌اند و نتایج اقدامات زشت خود را در انتخابات خودشان در کشورهای خودشان و از سوی مردم خودشان مشاهده کرده‌اند، گفتگو خواهد شد.

دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: نه‌تنها در خود آمریکا و اسرائیل، بلکه در اروپا نیز نتیجه انتخاباتی که شکل گرفت، همگی برخلاف نظر جنگ‌طلب‌ها، متجاوزان و انسان‌هایی است که به‌دروغ دم از دموکراسی و حقوق بشر می‌زنند، ولی ضد تمام این شعارهایشان عمل می‌کنند.

رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که بتوانیم پیام‌رسان خوبی از طرف مردم عزیز و کشورمان باشیم و نتایج خوبی داشته باشیم

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، محیط زیست ، ترکیه
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