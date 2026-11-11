هگست به کمک جمهوری خواهان فعلا از استیضاح گریخت

مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است با اختلافی اندک قطعنامه استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ این کشور را به کمیته ارجاع داد و فعلا مانع برکناری او شد.

جوان آنلاین: مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۱ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف، قطعنامه استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را برای بررسی به کمیته ارجاع داد؛ اقدامی که عملاً به متوقف شدن این تلاش منجر شد.

در این رأی‌گیری، توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، تنها عضو جمهوری‌خواهی بود که برخلاف موضع حزب خود رأی داد.

مسی که از منتقدان دیرینه دولت دونالد ترامپ است، روز دوشنبه قطعنامه‌ای ۳۴ صفحه‌ای و دارای امتیاز ویژه را ارائه کرد که شامل هشت بند اتهامی برای استیضاح وزیر جنگ بود.

بر اساس رویه مجلس نمایندگان، قطعنامه‌های دارای امتیاز ویژه باید ظرف دو روز کاری قانون‌گذاری تعیین تکلیف شوند؛ به این معنا که مجلس باید درباره آن‌ها اقدام کند، آن‌ها را بایگانی کند یا به کمیته ارجاع دهد.

این نماینده جمهوری‌خواه در ماه سپتامبر (شهریور/ مهرماه) نیز هشت بند اتهامی علیه هگست ارائه کرده بود.

وی گفته بود که وزیر جنگ آمریکا دست به به نقض حقوق بشر زده، جنگ علیه ایران را بدون کسب مجوز کنگره آغاز کرده و تخلفات دیگری را انجام داده است.

در آن زمان، رأی‌گیری درباره این قطعنامه پس از آن متوقف شد که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای جلسات مجلس را زودتر از موعد به پایان رساند.

همچنین حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان که انتظار می‌رود در ماه ژانویه (دی) به ریاست این مجلس انتخاب شود، پیش‌تر گفته بود دموکرات‌ها پس از در دست گرفتن کنترل کنگره در سال آینده، هگست را از این سمت بیرون خواهند کرد.