ارزیابی زلنسکی از نشست سه جانبه ابوظبی

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در خصوص مذاکرات سه جانبه امروز سه شنبه میان هیئت‌های نمایندگی روسیه، اوکراین و آمریکا اعلام کرد: مذاکره‌کنندگان در ابوظبی درباره تبادل زندانیان و تضمین‌های امنیتی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور اوکراین در این خصوص گفت: برای جلوگیری از تکرار جنگ، به ابزار‌های واقعی نیاز است. همچنین در نشست امروز (در ابوظبی)، به ضرورت اقداماتی برای کاهش تنش اشاره شد.

زلنسکی اضافه کرد که طرفین درباره تدابیر احتمالی بشردوستانه نیز گفت‌و‌گو کرده و تأکید کردند که آزادی اسرا همچنان یک «اولویت» است.

وی افزود که به هیئت اوکراینی دستورالعمل‌های روشنی برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها داده است؛ چه در چارچوب سه‌جانبه‌ای که فردا چهارشنبه برگزار می‌شود و چه در مذاکرات گسترده‌تری که طی روز‌های آینده انجام خواهد شد.