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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

صنعا خواستار اقدام جدی دولت‌های عربی و اسلامی برای شکست محاصره غزه شد

3 وزارت امور خارجه دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا در بیانیه‌ای دولت‌های عربی و اسلامی را به اتخاذ اقدامات عملی و موثر برای شکست محاصره غزه فراخواند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیرة، وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا با اشاره به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی، از دولت‌های عربی و اسلامی خواست تا سکوت خود را شکسته و اقدامات عملی و موثر برای پایان دادن به درد و رنج مردم فلسطین در نوار غزه، اتخاذ کنند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: رنج مردم غزه به دلیل سرسختی صهیونیست‌ها و تداوم جنایت‌ها علیه ملت فلسطین تحت پوشش «شورای ترامپ» تشدید شده است.

وزارت خارجه دولت یمن با اشاره به اینکه وحشی‌گری و جنایت رژیم صهیونیستی با بی‌تفاوتی بی‌سابقه عربی و اسلامی مواجه شده است، از مواضع ائتلاف‌های عربی و اسلامی که فرزندان امت اسلامی را هدف قرار می‌دهند در حالی که در برابر جنایت‌های مستمر رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان نوار غزه منفعل هستند، انتقاد کرد.

در این بیانیه بر ضرورت شکست سکوت دولت‌های عربی و اسلامی، انجام اقدام عملی و مسوولانه و اتخاذ مواضع موثر که به رفع درد و رنج مردم غزه منجر شود، تأکید شده است.

وزارت امور خارجه یمن در صنعا همچنین بر آمادگی این کشور برای استفاده از تمام ظرفیت خود در راه یاری ملت فلسطین و مشارکت در پایان دادن به رنج این ملت و نیز ضرورت اقدام عربی و اسلامی برای مقابله با تجاوزات و محاصره غزه تأکید کرد.

برچسب ها: صنعا ، کشورهای عربی ، غزه ، رژیم صهیونیستی
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