نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی آمریکا با اشاره به جنایات وزیر جنگ این کشور علیه ایران گفت که او شخص موثری است، اما موثر و مسئول در کشتار ۲۰۰ دانش‌آموز!

جوان آنلاین: توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی که هشت اتهام برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مطرح کرده است، شامگاه سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری سی‌ان‌ان به جنگ آمریکا علیه ایران و شهدای مدرسه میناب پرداخت و عنوان کرد: «هگست موثر بوده است، بله او در کشتن ۲۰۰ دانش‌آموز مدرسه موثر بوده است!»

به گزارش ایسنا، این نماینده جمهوری‌خواه همچنین به رویکرد جنگ‌طلبانه ایالات متحده درقبال برخی کشور‌های آمریکای لاتین ازجمله ونزوئلا اشاره کرد و گفت: «هگست در بمباران قایق‌های ماهیگیری که ممکن است حامل افرادی بوده باشند که به جرم قاچاق مواد مخدر مجرم بوده‌اند یا نبوده‌اند، موثر بوده است! او در آدم‌ربایی غیرقانونی در ونزوئلا موثر بوده است!»

او تاکید کرد: «هگست از برخی جنبه‌ها موثر بوده و این همان چیزی است که ما او را به خاطر آن استیضاح می‌کنیم؛ موثر بودن او در شکستن قانون و نقض قانون اساسی. من همچنان احتمال بسیار زیادی می‌دهم که پیت هگست تا ۳۱ دسامبر سال جاری در سمت خود باقی نماند.»

توماس مسی درباره قطعنامه‌ای که با محوریت استیضاح وزیر جنگ آمریکا ارائه کرده، گفت: «اول از همه، استیضاح در واقع نوعی کار مودبانه است. من پیشنهاد نمی‌کنم که هگست به زندان برود. من پیشنهاد نمی‌کنم که او در معرض مسئولیت مدنی قرار گیرد. ما فقط می‌گوییم که شما باید همین الان از کار برکنار شوید و وقتی دموکرات‌ها در ژانویه کنترل کنگره را به دست بگیرند، به اندازه من مودب نخواهند بود.»

وی افزود: «به کل دولت فعلی ایالات متحده آمریکا نگاه کنید و بپرسید چه کسی قوانین بیشتری را نقض کرده و قانون اساسی را بیش از هر کسی زیر پا گذاشته است؟ پیت هگست برنده بلامنازع این موضوع است و به همین دلیل است که ما این انتقادات را متوجه او کردیم و نه رئیس‌جمهور.»

عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه طرح استیضاح پیت هگست را در این مجلس ارائه کرد و طبق گزارش سی‌ان‌ان رای‌گیری باید تا چهارشنبه انجام شود.

در بخشی از این قطعنامه آمده است: «وزیر جنگ هگست به‌رغم عدم مجوز کنگره یا عدم وجود تهدیدی قریب‌الوقوع، آگاهانه دستورات غیرقانونی را برای آغاز جنگ علیه یک کشور خارجی اجرا کرده است. هگست همچنین نشان داده که در صورت ادامه حضورش در سمت خود، همچنان تهدیدی برای غیرنظامیان، اجرای قانونی عملیات نظامی ایالات متحده، یکپارچگی و اعتبار نیرو‌های مسلح ایالات متحده و قانون اساسی خواهد بود.»