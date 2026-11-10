کد خبر: 1389833
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
سیاست » اخبار کلی
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:

تولید موشک از تهیه فرش ایرانی بومی‌تر شده است

جوان آنلاین: تقویت قدرت موشکی و تسلیحاتی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت بازدارندگی کشور مرهون دوراندیشی و نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب برای ایجاد ظرفیت دفاعی مستقل و اقتدار تسلیحاتی است. بعد از جنگ رمضان، این رویکرد با شتاب بیشتر در چارچوب گفتمان رهبر معظم انقلاب برای ایجاد «ایران هرچه قوی‌تر» برای رسیدن به «بازدارندگی مطلق» دنبال می‌شود. 
سردار بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در سخنانی به مناسبت هفته هوافضای سپاه، با بازخوانی تاریخچه بومی‌سازی صنعت موشکی تأکید کرد که ایران پس از جهش در مهندسی معکوس، اکنون مرحله تحول در صنعت موشکی متناسب با نیاز‌های میدان را به دست متخصصان ایرانی و اتکا به مواد اولیه داخلی پشت سر می‌گذارد. وی برای تشریح این وضعیت ابراز داشت: «اگر دور کشور ما را سیم‌خاردار و دیوار بتنی بکشند، باز هم نمی‌توانند مانع تولید موشک‌های ایرانی شوند؛ زیرا این صنعت به توانمندی‌های بومی متکی است.»
سردار بلالی گفت دشمنان زمانی از نابودی صنعت موشکی ایران سخن می‌گفتند و اکنون پس از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم القا می‌کنند ذخایر موشکی کشور تمام شده است. او تأکید کرد صنعت موشکی ایران به بلوغ و خودکفایی رسیده و تداوم تولید آن به امکانات و ظرفیت‌های داخلی متکی است. وی در ادامه تصریح کرد: «ساخت و تولید موشک در جمهوری اسلامی ایران از ساخت و تهیه فرش ایرانی نیز بومی‌تر است.» مشاور فرمانده هوافضای سپاه با تأکید بر خودکفایی دانش متخصصان داخلی گفت مواد اولیه سوخت جامد و مایع با ظرفیت داخلی تأمین و فرآوری می‌شود و منابع معدنی و مشتقات نفتی، استقلال در این بخش را فراهم کرده است. 

 از وابستگی تا استقلال کامل
سردار بلالی، تاریخچه شکل‌گیری توان موشکی را از دوران دفاع‌مقدس دانست و گفت: «استمرار حملات رژیم بعث و نیاز به بازدارندگی، تسلیحات موشکی را ضروری کرد. شهید تهرانی‌مقدم مأمور تشکیل یگان موشکی سپاه شد و این آغاز شکل‌گیری یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت دفاعی ایران بود.» بر اساس اظهارات او، مهندسان ایرانی با مهندسی معکوس دو موشک دریافتی از لیبی و رفع اختلال پس از قطع همکاری، دانش تولید داخلی را کسب کردند. سرانجام در ۲۱ دی ۱۳۶۵ نخستین موشک ساخت شوروی دریافتی از لیبی به‌صورت مستقل پرتاب شد و استقلال عملیاتی توان موشکی تثبیت گردید. به گفته وی، همکاری با کره شمالی و برخی کشور‌ها زمینه انتقال دانش را فراهم کرد، اما هدف نهایی استقلال کامل در طراحی و تولید موشک بود. 

 روند ارتقای موشک‌ها تا نقطه‌زنی
سردار بلالی با اشاره به نقش سامانه‌های ثبت و ارسال اطلاعات پروازی به ایستگاه‌های زمینی بر دقت اصابت موشک‌ها اظهار داشت که موشک‌ها با خطای حدود ۲۰ کیلومتر با تحقیقات و اصلاح هدایت، به نقطه‌زن تبدیل شدند. وی در ادامه گفت که نمونه اولیه موشک اسکاد شوروی، با برد ۳۰۰ کیلومتر و دقت حدود سه کیلومتر بود و متخصصان ایرانی با بومی‌سازی، برد موشک‌ها را به ۵۰۰، هزار و ۱۵۰ و سپس ۲هزار کیلومتر رساندند. وی خاطرنشان کرد که اکنون توان تولید موشک‌هایی با برد بیشتر نیز فراهم شده است. سردار بلالی با تأکید بر اینکه ارتقای برد موشک‌ها هم‌زمان با افزایش دقت آنها صورت گرفت، افزود: «روند توسعه فناوری‌های بومی موجب شد دقت اصابت موشک‌های نقطه‌زن ایرانی به کمتر از پنج متر برسد.»

 عبور از مهندسی معکوس
سردار بلالی گفت که تمرکز اولیه صنعت موشکی بر تسلیحات زمین‌به‌زمین برای اهداف ثابت بود، اما با تغییر نیاز‌های عملیاتی و تنوع تهدیدات، طراحی موشک‌های دارای مأموریت‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفت. مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به توسعه موشک‌های ضدکشتی تصریح کرد: «مقابله با شناور‌های متحرک و ناو‌های دشمن، مستلزم برخورداری از تسلیحاتی بود که علاوه بر دستیابی به برد مناسب، توان شناسایی و هدف قرار دادن اهداف متحرک را نیز داشته باشند.» سردار بلالی در همین زمینه به موشک بالستیک ضدکشتی «خلیج فارس» اشاره کرد و گفت: «این موشک با بهره‌گیری از جست‌وجوگر اپتیکی، برای مقابله با اهداف متحرک دریایی طراحی شده و برد آن ۵۰۰ کیلومتر است.»

 موشک هرمز علیه سامانه‌های راداری دشمن
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به توسعه تسلیحات تخصصی در صنعت موشکی کشور بیان کرد: «یکی دیگر از عرصه‌های پیشرفت متخصصان ایرانی، طراحی موشک‌هایی است که با بهره‌گیری از امواج منتشرشده از سامانه‌های راداری، امکان شناسایی و هدف قرار دادن تجهیزات راداری دشمن را فراهم می‌کنند.» وی افزود: «موشک هرمز یکی از نمونه‌های این توانمندی است که با هدف مقابله با سامانه‌های راداری طراحی شده و از قابلیت هدایت به سمت منابع انتشار امواج راداری برخوردار است.» سردار بلالی تأکید کرد که دستیابی به این فناوری‌ها نشان‌دهنده عبور از بازتولید فناوری‌های موجود و رسیدن به توان طراحی و تولید تسلیحات جدید بر اساس نیاز میدان نبرد است. مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین این تعبیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «موشک‌ها شناسنامه جوان ایرانی است» را در راستای موفقیت صنعت موشکی یادآور شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: موشک ، نیروهای مسلح ، ایران
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