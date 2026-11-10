جوان آنلاین: روز گذشته و با حضور سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) و سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور خودشیفته امریکا و دیگر مقام‌های این رژیم تروریستی بار‌ها مدعی نابودی یا تضعیف توان موشکی ایران شده‌اند، حامل پیامی روشن از تداوم قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران از یک سو و بی‌پایه بودن ادعا‌های ترامپ از سوی دیگر است. یکی دیگر از مهم‌ترین پیام‌های این رونمایی، استمرار قدرت‌سازی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که کشور در معرض تهدیدات و فشار‌های نظامی قرار داشته‌است. شهر موشکی جدید، نمادی از این واقعیت است که توان دفاعی کشور صرفاً به موجودی تسلیحات و تجهیزات در یک مقطع زمانی محدود نمی‌شود، بلکه بر شبکه‌ای از زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های پشتیبانی، تولید، توسعه و آمادگی عملیاتی استوار است. این موضوع پیش از این نیز از سوی سخنگوی سپاه پاسداران مورد تأکید قرار گرفته بود، جایی که سردار محبی بر تداوم فعالیت‌های دفاعی و موشکی کشور حتی در شرایط جنگی اشاره کرده بود. بر این اساس، جنگ و فشار نظامی نه‌تنها نتوانسته روند قدرت‌سازی دفاعی ایران را متوقف کند، بلکه ضرورت تقویت ظرفیت‌های بازدارنده را بیش از گذشته آشکار ساخته است. با این توصیف، رونمایی اخیر را می‌توان نشانه‌ای از تداوم یک راهبرد دانست؛ راهبردی که بر حفظ توان موجود، بازسازی و ارتقای ظرفیت‌ها و آماده‌سازی امکانات جدید برای مواجهه با تهدیدات احتمالی تکیه دارد. به بیان دیگر، محاسبات دشمنان بر این فرض استوار بود که حملات نظامی می‌تواند توان دفاعی ایران را فرسوده و امکان بازسازی و ادامه فعالیت‌های موشکی را از کشور سلب کند، اما پیام رونمایی جدید آن است که قدرت دفاعی جمهوری اسلامی به یک مقطع از جنگ محدود نیست و روند توسعه آن ادامه دارد.

شگفتانه‌های جنگ آینده در راه است

اظهارات سرلشکر علی عبداللهی در مراسم رونمایی نیز ابعاد دیگری از این پیام راهبردی را آشکار می‌کند. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به حجم مهمات و تجهیزات پیشرفته‌ای که امریکا در جنگ اخیر به کار گرفته‌است، تأکید کرد که آنچه پیش از سلاح و تجهیزات موجب ناکامی دشمن شد، اراده رزمندگان ایرانی بود. عبداللهی گفت: بزرگی یا کوچکی دشمن و میزان تجهیزات و امکانات آن، مبنای تصمیم ما نیست. آنچه تاکنون پیروزی ما را رقم زده، همین روحیه بوده‌است؛ نه محاسبات دشمن را می‌پذیریم و نه این محاسبات بر اراده ما تأثیر می‌گذارد. سرلشکر عبداللهی در واکنش به اظهارات اخیر نتانیاهو تصریح کرد: «نتانیاهو اخیراً گفته است «یا ما باید ایران را نابود کنیم یا ایران ما را نابود خواهد کرد». این سخن تازه‌ای نیست؛ روشن است که ما قطعاً آنان را نابود خواهیم کرد. این سخن تازگی ندارد و بی‌تردید ما آنان را نابود خواهیم کرد. آنان پیش‌تر توان خود را آزموده‌اند و با هر آنچه در اختیار داشتند، به میدان آمده‌اند، اما از دستیابی به هدف خود بازمانده‌اند.» سرلشکر عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «شگفتانه‌ها در جنگ آینده، یکی پس از دیگری نمایان خواهد شد.»

این جمله را باید یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیام مراسم رونمایی دانست. تأکید بر وجود شگفتانه‌های جدید، در کنار نمایش زیرساخت‌های موشکی، نشان می‌دهد که آنچه تاکنون از ظرفیت‌های دفاعی ایران به نمایش درآمده، لزوماً تمام توانمندی‌های موجود نیست. به این ترتیب، دشمن نمی‌تواند صرفاً بر اساس آنچه در جنگ گذشته مشاهده کرده یا برآورد‌هایی که از توان نظامی ایران در اختیار دارد، درباره ظرفیت پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی در درگیری احتمالی آینده تصمیم‌گیری کند.

همه ظرفیت‌های دشمن را به آتش می‌کشیم

بخش دیگری از اهمیت این رونمایی، پیام بازدارنده آن برای امریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای آنهاست. نمایش زیرساخت‌های جدید موشکی و تأکید فرماندهان بر آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید، در شرایطی انجام می‌شود که مقامات امریکایی و صهیونیستی همچنان از گزینه نظامی علیه ایران سخن می‌گویند. در چنین شرایطی، رونمایی از شهر موشکی جدید را می‌توان پیامی آشکار درباره هزینه‌های هرگونه ماجراجویی نظامی مجدد دانست؛ پیامی که می‌گوید جنگ آینده، در صورت آغاز از سوی دشمن، الزاماً تکرار شرایط و معادلات جنگ‌های تحمیلی گذشته نخواهد بود.

سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، هم در این مراسم با تأکید بر آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تصریح کرد: توانمندی‌های به‌یادگارمانده از فرماندهان ارزشمند نیروی هوافضا، امروز ابزاری دفاعی، مستحکم و قابل اتکا برای حفاظت از مردم بزرگوار و پیروی از فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان است. امروز به شکلی قابل قبول و قابل اتکا، آمادگی مقابله با هر تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان نباید چشم طمع به کشور داشته باشند، گفت: با اتکا به مردم بزرگواری که امروز معجزه‌گون مبعوث شده‌اند و بیش از ۹ ماه حضور ارزشمند خود را در میدان‌ها و خیابان‌ها به نمایش گذاشته‌اند، ان‌شاءالله صلابت، استقامت و پایمردی خود را در برابر دشمنان نشان خواهیم داد و آنان را از هرگونه خطا و اشتباه منصرف خواهیم کرد. البته اگر ضرورت پیدا کند، تمام ظرفیت‌های آنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش خود خواهیم گرفت و چیزی جز شکست و هزیمت برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت. سردار موسوی با اشاره به تداوم آمادگی رزمندگان این نیرو عنوان کرد: در همه عرصه‌های نبرد، رزمندگان نیروی هوافضا همچون دو جنگ گذشته پای کار نظام خواهند بود. وی همچنین گفت: ان‌شاءالله در پایان هر مرحله از ایجاد فرصت‌ها و آمادگی‌ها، شاهد محصولات، سلاح‌ها و تجهیزات جدیدی در سازمان رزم نیروی هوافضا خواهید بود.

پاسخ به تهدیدات بدون محدودیت

اظهارات فرمانده نیروی هوافضای سپاه نشان‌دهنده آن است که دامنه پاسخ ایران به تهدیدات احتمالی، صرفاً به محدوده جغرافیایی مشخص یا یک جبهه محدود نخواهد بود. در واقع، هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی می‌تواند با واکنشی مواجه شود که محاسبات امنیتی و نظامی دشمن را در سطح منطقه‌ای و فراتر از آن تحت تأثیر قرار دهد. این پیام بازدارنده زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار دستور‌ها و تدابیر فرمانده کل قوا خطاب به فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح قرار گیرد. بر اساس این رویکرد، بانک اهداف نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمن به‌روزرسانی شده و سطح آمادگی برای پاسخ‌گویی به تهدیدات احتمالی ارتقا یافته است. معنای راهبردی این وضعیت آن است که دشمن نباید تصور کند با تکرار حملات محدود، انتخاب اهداف خاص یا ایجاد فشار در یک جغرافیای مشخص می‌تواند ابتکار عمل را در اختیار بگیرد. هر سطح و نوعی از تهدید، متناسب با ماهیت و ابعاد آن، با پاسخ فوری و اثرگذار مواجه خواهد شد؛ پاسخی که محدود به جغرافیای محل آغاز درگیری نخواهد بود.

ایران درباره پایان جنگ تصمیم می‌گیرد

در مجموع، رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه را باید فراتر از یک مراسم نظامی و نمایش بخشی از زیرساخت‌های دفاعی کشور ارزیابی کرد. این اقدام از یک سو ادعا‌های امریکا درباره نابودی توان موشکی ایران را با چالش جدی مواجه می‌کند و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که قدرت‌سازی دفاعی جمهوری اسلامی حتی در سخت‌ترین شرایط نیز متوقف نشده است. پیام نهایی این رونمایی برای دشمنان نیز روشن است: ایران نه‌تنها برای دفاع از خود آمادگی دارد، بلکه برای هرگونه تهدید جدید، ظرفیت‌های پاسخ‌گویی خود را توسعه داده‌است. در چنین شرایطی، این نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران هستند که با تکیه بر قدرت دفاعی، اراده ملی و ابتکار عمل در میدان، زمان، دامنه و شرایط پایان هرگونه جنگ تحمیلی را تعیین خواهند کرد، نه دشمنی که تصور می‌کند با آغاز جنگ می‌تواند سرنوشت آن را نیز به‌تنهایی رقم بزند.

نمای نزدیک | شهر موشکی جدید، پیام روشن ایران به دشمنان

رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی، رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جلوه‌ای از عزم ملت ایران برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دانست. به گزارش خانه ملت، در بخشی از پیام دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است: پشت آنچه امروز به نمایش درآمد، سال‌ها تلاش دانشمندان و مهندسان، تدبیر فرماندهان و مجاهدت شبانه‌روزی رزمندگانی قرار دارد که در سخت‌ترین شرایط، کار را بر زمین نگذاشتند و یک پروژه بزرگ و مهم را به نتیجه رساندند. ارزش کار این مجاهدان وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم این مسیر در میانه فشارها، تحریم‌ها و تهدید‌های نظامی و امنیتی و زیر آتش جنگ طی شده است. آنها نشان دادند که می‌توان در دل محدودیت‌ها و زیر آتش نیز با اتکا به توان خود، قدرت کشور را در یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌ها ارتقا داد. این شهر موشکی بی‌شک بخشی از مسیر ایجاد بازدارندگی پایدار است؛ بازدارندگی‌ای که با آمادگی دفاعی، پیشرفت مستمر و انسجام ملی شکل می‌گیرد و در ذهن دشمن تثبیت می‌شود. پیام این دستاورد بزرگ به دشمنانی که هنوز با تهدید نظامی با ملت ایران سخن می‌گویند، روشن است: در محاسبات خود دچار خطا نشوید و اگر دست از پا خطا کنید، ایران در دفاع سریع و خارج از تصور تردید نمی‌کند و این‌بار، جغرافیای جنگ را نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهند کرد. قالیباف در پایان تصریح کرده‌است: رونمایی از این توان موشکی در آستانه سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم و روز هوافضا، بی‌شک دل مردم مقاوم ایران را نیز روشن کرد و بار دیگر ثابت کرد که فرزندان ایران، حتی زیر فشار و تهدید و آتش جنگ، از ارتقای توان دفاعی ایران عزیز غافل نمی‌شوند.