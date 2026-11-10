جوان آنلاین: سیلاب، سرما و فروریختن سرپناه آوارگان در غزه، بحران انسانی آن را وارد مرحله تازه‌ای کرده؛ بحرانی که مقام‌های سازمان ملل منشأ آن را صرفاً شرایط جوی نمی‌دانند و تخریب زیرساخت‌ها، ادامه محاصره و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه از سوی اسرائیل را از عوامل اصلی آن معرفی می‌کنند.

رامیز الاکبروف، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، دیروز با توصیف وضعیت غزه به‌عنوان یک «فاجعه ساخته دست بشر» تأکید کرد که بارندگی و سرمای زمستان تنها ابعاد بحرانی را تشدید کرده‌اند که در نتیجه تخریب خانه‌ها، محله‌ها و زیرساخت‌های اساسی توسط اسرائیل شکل گرفته است. به گفته این مقام سازمان ملل، بارندگی‌های اخیر تاکنون ۲۶هزار خانواده آواره را تحت تأثیر قرار داده و گزارش‌هایی از مرگ شش نفر، از جمله یک نوزاد، دریافت شده است. پنج نفر بر اثر ریزش تپه‌های شنی روی چادر‌های آوارگان جان باخته‌اند و یک نوزاد نیز در سیلاب غرق شده است. هم‌زمان، گزارش‌ها از آب‌گرفتگی حدود ۷۰هزار چادر حکایت دارند. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی، نیز وضعیت کودکانی را که در چادر‌های سیل‌زده و سرمای زمستان زندگی می‌کنند، «مایه ننگ زمانه ما» خوانده است.

الاکبروف هشدار داده است که تخریب شبکه‌های زهکشی و سامانه‌های آب‌رسانی باعث شده آب باران با فاضلاب مخلوط شود و به محل اسکان آوارگان راه پیدا کند. به این ترتیب، بحران تنها به بی‌خانمانی محدود نمی‌شود و خطر بیماری‌های عفونی و مشکلات بهداشتی نیز افزایش یافته است.

در گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) که ۹ نوامبر منتشر شد، ابعاد خسارت‌ها فراتر از برآورد‌های اولیه توصیف شده است: بیش از ۶ هزار سرپناه خانوادگی کاملاً تخریب و ۱۷ هزار و ۴۰۰ سرپناه دیگر آسیب دیده‌اند. همچنین حدود ۳ هزار و ۹۰۰ خانواده در حال حاضر هیچ سرپناهی ندارند. برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد حدود ۱.۴ میلیون نفر، معادل ۶۵ درصد جمعیت غزه، در چادر‌ها و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. همچنین یونیسف هشدار داده که نزدیک به یک میلیون آواره در مناطق مستعد سیل زندگی می‌کنند و حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنان، از جمله شمار زیادی کودک، در مناطق با خطر بسیار بالا قرار دارند. این نهاد همچنین از مرگ سه کودک در حادثه ریزش تپه شنی روی چادر آوارگان خبر داده است.

در همین حال، دفتر سازمان ملل اعلام کرده است که بیش از ۱۵۰هزار چادر خریداری‌شده توسط نهاد‌های بشردوستانه و کشور‌های کمک‌کننده، پشت مرز‌های غزه آماده ارسال هستند، اما ورود آنها به تأیید‌های اسرائیل و تأمین مالی نیاز دارد. به این ترتیب، در حالی که زمستان آغاز شده، اختلاف بر سر شروط سیاسی بازسازی، همچنان میان نیاز فوری ساکنان غزه به سرپناه و امکان تأمین آن فاصله انداخته است.

در مقابل، چشم‌انداز بازسازی غزه نیز همچنان با موانع سیاسی روبه‌رو است. بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، در واکنش به درخواست شورای صلح به ریاست دونالد ترامپ برای پایبندی تل‌آویو به تعهداتش، اعلام کرده است که تا زمان خلع سلاح کامل حماس هیچ بازسازی‌ای در غزه انجام نخواهد شد. این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان ملل خواستار لغو فوری محدودیت‌های ورود کمک‌های بشردوستانه، تجهیزات امدادی و مصالح مورد نیاز برای تأمین سرپناه شده است.