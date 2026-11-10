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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

شلیک انصارالله به «قلب مالی» سعودی‌ها

س حملات موشکی صبح دیروز نیرو‌های مسلح یمن به منطقه مالی ملک عبدالله در شمال ریاض باعث شد ساختمان آرامکو در این نقطه آسیب ببیند. به این ترتیب، مقاومت یمن نه تنها قلب مالی عربستان را نشانه گرفت، بلکه در عمل ثابت کرد که سطح جدی‌تری از تهدیدات را در دستور کار قرار داده است

جوان آنلاین: حملات موشکی صبح دیروز نیرو‌های مسلح یمن به منطقه مالی ملک عبدالله در شمال ریاض باعث شد ساختمان آرامکو در این نقطه آسیب ببیند. به این ترتیب، مقاومت یمن نه تنها قلب مالی عربستان را نشانه گرفت، بلکه در عمل ثابت کرد که سطح جدی‌تری از تهدیدات را در دستور کار قرار داده است. 
ابعاد و اهمیت حمله اخیر نیرو‌های مسلح یمن به قلب مالی ریاض آن‌جا مشخص می‌شود که بدانیم، این منطقه که ۱.۶ میلیون متر مربع مساحت و ۱۰میلیارد دلار هزینه دارد، تحت پوشش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان بوده و بورس اوراق بهادار و ده‌ها برج را در خود جای داده است. به این ترتیب، این حمله موشکی یمن، بحران‌ها را در بخش‌های غیرنفتی عربستان به‌ویژه بخش مالی آن، تشدید می‌کند. به‌ویژه که منطقه مالی ملک عبدالله شامل فضا‌های اداری درجه یک، اقامتگاه‌ها، هتل‌ها، مغازه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی است و بیش از ۱۴۰ شرکت، از جمله ۲۵ دفتر مرکزی منطقه‌ای شرکت‌های جهانی در این منطقه دفتر دارند. 

 حمله به ستون فقرات چشم‌انداز ۲۰۳۰
حمله بی‌سابقه به این منطقه مالی عربستان نشان می‌دهد که راهبرد حملات ارتش یمن از مخازن نفت و تأسیسات تولیدی، به قلب ریاض و پروژه‌های حیاتی مانند شهر اقتصادی ملک عبدالله تغییر کرده است. در این زمینه پیار الخوری کارشناس اقتصاد سیاسی در مصاحبه‌ای با وب‌سایت قطری العربی الجدید، اعلام کرد که حمله به مرکز مالی ریاض یک تغییر حساب‌شده در بانک اهداف یمنی‌هاست که از حملات نظامی مستقیم، به تضعیف اعتماد اقتصادی که ستون فقرات چشم‌انداز ۲۰۳۰ را تشکیل می‌دهد، تغییر می‌کند. وی افزود: «در مرحله کنونی، یمن قلب مالی ریاض را هدف قرار داده که یادآور حملات شدید یمنی‌ها به عربستان در سال ۲۰۱۹ است. نکته قابل توجه این است که آسیب به تأسیسات نفتی عربستان، عواقب کمتری نسبت به آسیب به اعتماد عمومی به‌ویژه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چهره اقتصادی این کشور دارد و یمنی‌ها دقیقاً در حال استفاده از این نقطه ضعف سعودی‌ها هستند.»‌زیان زوانه دیگر کارشناس متخصص در امور اقتصاد سیاسی هم اظهار داشت که حملات یمن به زیرساخت‌های عربستان سعودی بخشی از یک راهبرد برای تضعیف قابلیت‌های کلی اقتصادی این کشور است چرا که این راهبرد بر مسیر‌های صادرات نفت، اختلال در تجارت از طریق تنگه باب‌المندب و هدف قرار دادن تأسیسات آرامکو، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های مالی در ریاض برای فلج کردن تلاش‌های جنگی متمرکز است. او گفت که این حملات یمنی‌ها خسارات شدیدی به بخش‌های کلیدی اقتصادی عربستان وارد کرده، بودجه عمومی را تحت فشار قرار داده و دولت را مجبور کرده است که به‌رغم کاهش منابع موجود، هزینه‌ها را به نفع تلاش‌های نظامی و امنیتی اولویت‌بندی کند و اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پروژه‌های توسعه را فعلاً کنار بگذارد. 

 هشدار درباره ورود جنگ به مرحله خطرناک
بنابر گزارش، خبرگزاری رسمی یمن، عربستان در جریان حمله‌ای، ساختمان شرکت نفت یمن واقع در منطقه «الوحده» در جنوب پایتخت را هدف قرار داد. وزارت بهداشت صنعا در آمار اولیه اعلام کرد که در این حمله شش غیرنظامی زخمی شده‌اند. هم‌زمان، این وزارتخانه اعلام کرد که شمار قربانیان حملات اخیر عربستان از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها به ۳۵۵ شهید و ۷۵۷ زخمی رسیده است. محمد الفرح عضو دفتر سیاسی دولت مردمی یمن، با هشدار درباره ورود جنگ به مرحله‌ای خطرناک، تأکید کرد که عربستان با ادامه کشتار روزانه غیرنظامیان به سیاست تشدید تنش صنعا دامن می‌زند. این اظهارات هم‌زمان با حمله عربستان به ساختمان شرکت نفت یمن در جنوب صنعا مطرح شد. دو روز پیش نیز وزارت امور خارجه یمن، عربستان را به ارتکاب «جنایت جنگی تمام‌عیار» در منطقه «بنی‌حشیش» متهم کرده بود. در جریان حمله عربستان به این منطقه ۳۳ یمنی به شهادت رسیدند. وزارت خارجه یمن در نامه‌ای خطاب به جامعه بین‌المللی، خواستار تشکیل کمیته‌ای مستقل و بین‌المللی برای تحقیق درباره هدف قرار گرفتن غیرنظامیان از سوی عربستان شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: موشک ، یمن ، عربستان
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