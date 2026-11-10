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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۶
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«جانشین» روایت یک پژوهشگر آلمانی از جایگاه حضرت فاطمه (س)

س مستند جانشین، تازه‌ترین اثر فطرس مدیا، با محوریت پژوهش‌های ویلفرد مادلونگ، اسلام‌شناس برجسته آلمانی و استاد پیشین دانشگاه آکسفورد، به بررسی یکی از مهم‌ترین مناقشات تاریخ اسلام و بازنگری این پژوهشگر در مسئله جانشینی پیامبر اسلام می‌پردازد. 

جوان آنلاین: مستند جانشین، تازه‌ترین اثر فطرس مدیا، با محوریت پژوهش‌های ویلفرد مادلونگ، اسلام‌شناس برجسته آلمانی و استاد پیشین دانشگاه آکسفورد، به بررسی یکی از مهم‌ترین مناقشات تاریخ اسلام و بازنگری این پژوهشگر در مسئله جانشینی پیامبر اسلام می‌پردازد. 
این مستند با تمرکز بر یافته‌های تاریخی و قرآنی ویلفرد فردیناند مادلونگ (۱۹۳۰-۲۰۲۳)، روایتی متفاوت از مسئله جانشینی حضرت محمد (ص) ارائه می‌کند؛ مسئله‌ای که از نخستین روز‌های پس از رحلت پیامبر آغاز و به یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های اختلاف میان مسلمانان تبدیل شد. 
مادلونگ، از برجسته‌ترین پژوهشگران غربی در حوزه تاریخ و اندیشه اسلامی، در سال ۱۹۹۷ کتاب مشهور خود با عنوان «جانشینی محمد» را منتشر کرد. او در این اثر، با بررسی منابع تاریخی و آیات قرآن، به بازخوانی مناقشات سیاسی پس از رحلت پیامبر پرداخت و بر جایگاه علی بن ابی‌طالب (ع) و حقوق خاندان پیامبر در مسئله جانشینی تأکید کرد. 
با این‌حال، نزدیک به دو دهه بعد، این پژوهشگر آلمانی در بازنگری تازه‌ای از مطالعات خود، به نتیجه‌ای متفاوت دست یافت؛ نتیجه‌ای که این بار نام حضرت فاطمه زهرا (س) را در مرکز مسئله جانشینی قرار می‌داد. به باور مادلونگ، حضرت فاطمه زهرا، مهم‌ترین فرد برای جانشینی حضرت محمد بوده است. 
مستند جانشین با بازخوانی این تحول فکری، به بررسی جایگاه حضرت فاطمه (س) در پژوهش‌های مادلونگ می‌پردازد و پرسشی کمتر مطرح‌شده را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد: آیا مناقشه جانشینی پیامبر اسلام، ابعادی فراتر از رقابت میان چهره‌های شناخته‌شده خلافت نخستین داشته است؟
مستند جانشین محصول فطرس مدیا است و با رویکردی تاریخی و پژوهشی، بخشی کمتر شناخته‌شده از مطالعات معاصر درباره جانشینی پیامبر اسلام و نقش حضرت فاطمه زهرا (س) را روایت می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مستند ، پژوهش ، اسلام‌شناس آلمانی
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