درخواست مایکروسافت از ترامپ برای توقف ممنوعیت واردات تجهیزات چینی

جوان آنلاین: از رویترز، شرکت مایکروسافت در حال رایزنی و لابی‌گری با دولت دونالد ترامپ است تا این دولت را از اجرای طرح ممنوعیت واردات فرستنده‌گیرنده‌های نوری ساخت چین منصرف کند.

به گزارش ایرنا، رویترز روز سه‌شنبه به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) در حال بررسی این ممنوعیت است؛ طرحی که دولت آمریکا دست‌کم از ماه اوت گذشته بررسی آن را آغاز کرده است.

فرستنده‌گیرنده‌های نوری قطعاتی هستند که امکان انتقال داده‌ها از طریق کابل‌های فیبر نوری در داخل مراکز داده را فراهم می‌کنند. مقام‌های آمریکایی نگران هستند که پکن بتواند از این تجهیزات برای سرقت اطلاعات، نصب بدافزار یا ایجاد اختلال در خدمات استفاده کند.

بر اساس گزارش رویترز، مایکروسافت یکی از چندین شرکت و گروه تجاری است که استدلال می‌کنند ممنوعیت واردات این تجهیزات می‌تواند با کند کردن روند ساخت مراکز داده، برتری آمریکا در رقابت با چین در حوزه هوش مصنوعی را تضعیف کند.

طبق داده‌های شرکت «کلین‌ویو» که رویترز به آن استناد کرده است، مایکروسافت در حال ساخت ۳۵ مرکز داده در آمریکا است و برنامه احداث ۱۳۴ مرکز دیگر را نیز در دستور کار دارد.

دو منبع آگاه به رویترز گفتند مایکروسافت از جمله شرکت‌هایی بود که در ماه سپتامبر با مقام‌های کاخ سفید در حوزه علوم و امنیت ملی دیدار کرد تا درباره خطرات احتمالی زنجیره تامین این تجهیزات هشدار دهد.

«جان میلر»، مشاور حقوقی ارشد شورای صنعت فناوری اطلاعات، یک گروه فعال در زمینه لابی‌گری صنعت فناوری، به رویترز گفت که این ممنوعیت می‌تواند عملا روند توسعه مراکز داده را متوقف کند.

وی افزود بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات ابری، تراشه‌های هوش مصنوعی مورد نیاز برای توسعه مراکز داده خود را خریداری کرده‌اند، اما در صورت نبود فرستنده‌گیرنده‌های نوری برای اتصال این تراشه‌ها، تجهیزات خریداری‌شده ممکن است بدون استفاده باقی بمانند.

رویترز گزارش داد برخی مراکز داده برای اتصال سرورها، مسیریاب‌ها و سوئیچ‌ها به میلیون‌ها دستگاه از این نوع تجهیزات نیاز دارند.