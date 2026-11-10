جوان آنلاین: ماشاالله تابع جماعت معاون منابع انسانی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت در پاسخ به تسنیم در خصوص بومی سازی و تاب آوری صنعت برق گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد تجهیزات صنعت برق، بومی‌سازی شده است و خاموشی‌های موضعی نیز حداکثر ظرف یک تا دو ساعت برطرف شد. وی همچنین با اشاره به فاصله قابل توجه وضعیت معیشتی کارکنان صنعت برق با حمایت‌های انجام‌شده، از پیگیری احیای اختیارات قانونی وزارت نیرو برای مدیریت حقوق و دستمزد نیرو‌های دولتی و غیردولتی خبر داد.

وی افزود: خاموشی‌های موضعی ایجادشده نیز در فاصله یک تا دو ساعت برطرف شد و طبق نظرسنجی‌ها، میزان رضایتمندی مردم از خدمات صنعت برق در دوران جنگ بیش از ۹۰ درصد بوده است.

تابع‌جماعت با اشاره به حضور کارکنان صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع تا آخرین لحظات در محل خدمت گفت: با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، تلاش شد پایداری شبکه برق حفظ شود. بخش قابل توجهی از آسیب‌های جنگ در حوزه توزیع و بخشی نیز در بخش انتقال رخ داد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بومی‌سازی تجهیزات صنعت برق تصریح کرد: بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد تجهیزات صنعت برق کشور بومی‌سازی شده و تولید داخل است. وابستگی باقی‌مانده بیشتر به برخی تجهیزات و حوزه‌های خاص مربوط می‌شود که برای کاهش آسیب‌پذیری در این بخش‌ها نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

پیگیری احیای اختیارات وزارت نیرو برای افزایش حقوق کارکنان

معاون منابع انسانی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان صنعت برق اظهار داشت: فشار‌های اقتصادی و تورم بر کارکنان صنعت برق نیز مانند سایر اقشار جامعه تأثیر گذاشته است و وزارت نیرو تلاش کرده در چارچوب قوانین و اختیارات موجود، حمایت‌های لازم را در حوزه حقوق و دستمزد و رفاهیات کارکنان بخش دولتی و غیردولتی انجام دهد.

وی افزود: در حوزه رفاهیات نیز تلاش شده از ظرفیت‌های تسهیلاتی، اعتباری و امکانات موجود برای حمایت از کارکنان استفاده شود، اما فاصله شرایط اقتصادی همکاران با حمایت‌های فراهم‌شده همچنان زیاد است.

تابع‌جماعت با اشاره به پیگیری‌های وزارت نیرو از دولت و مجلس برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان تصریح کرد: درخواست ما این است که با احیای اختیارات پیش‌بینی‌شده در قانون توسعه و ماده ۱۰ قانون وزارت نیرو، امکان مدیریت هماهنگ حقوق و دستمزد نیرو‌های بخش دولتی و غیردولتی فراهم شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شکافی میان وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی صنعت برق ایجاد شده است و در صورت همراهی دولت و مجلس و تصویب قانون جدید، وزارت نیرو می‌تواند این فاصله را کاهش دهد و به بهبود شرایط معیشتی کارکنان کمک کند.

محدودیت تحریم‌ها در صادرات برق

معاون منابع انسانی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو در پاسخ به پرسشی درباره همکاری با کشور‌های همسایه برای تبادل برق و کمک به رفع ناترازی انرژی گفت: ایران از گذشته به‌عنوان هاب منطقه‌ای برق مطرح بوده و زیرساخت‌های اتصال شبکه برق کشور به کشور‌های همسایه فراهم است.

وی با بیان اینکه تحریم‌ها و شرایط خارجی، صنعت برق کشور را تحت فشار قرار داده است، افزود: صادرات برق یکی از محصولات مهم کشور بود و برای وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق اهمیت اقتصادی زیادی داشت، اما شرایط تحریمی محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد کرده است.

تابع‌جماعت خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، ارتباط و تبادل برق با برخی کشور‌ها همچنان برقرار است و در برخی نقاط واردات و در برخی دیگر صادرات برق انجام می‌شود، هرچند دامنه محدودیت‌ها در شرایط فعلی گسترده است.

تقدم تأمین آب بر تولید برق در شرایط ضروری

وی در پاسخ به پرسشی درباره هماهنگی میان بخش آب و برق در شرایط ناترازی انرژی و محدودیت منابع آبی اظهار داشت: همواره تلاش شده با برنامه‌ریزی تلفیقی، نیاز‌های دو بخش آب و برق به‌گونه‌ای مدیریت شود که تولید برق با تأمین نیاز‌های آبی بخش‌های پایین‌دست در تعارض قرار نگیرد.

تابع‌جماعت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی و روزانه برای مدیریت خروجی سد‌ها و تولید برق افزود: در برخی مقاطع ممکن است برای تأمین برق در زمان اوج مصرف، نیاز به عبور آب از سد‌ها وجود داشته باشد، اما این موضوع با در نظر گرفتن نیاز‌های پایین‌دست و شرایط منابع آبی مدیریت می‌شود. وی با اشاره به اهمیت تأمین آب در حوضه کارون و خوزستان تصریح کرد: خروجی سد گتوند برای انتقال آب و تأمین نیاز‌های پایین‌دست اهمیت زیادی دارد و حتی در برخی شرایط، برای حفظ تأمین آب مورد نیاز پایین‌دست، تولید برق متوقف می‌شود. در این برنامه‌ریزی تلفیقی، اولویت با تأمین نیاز‌های آبی است.

آغاز همکاری‌های مطالعاتی و اجرایی با افغانستان

معاون منابع انسانی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو درباره ظرفیت همکاری‌های اقتصادی و اجرای پروژه‌های آب و برق در افغانستان نیز گفت: افغانستان از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه آب و انرژی برخوردار است و اخیراً نیز نمایشگاهی با حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور برگزار شد که توانمندی‌های آنها با استقبال مواجه شد.

وی افزود: ایران و افغانستان از شرکای مناسب برای توسعه همکاری‌های دوجانبه هستند و علاوه بر شرایط مستعد این کشور، آمادگی و همراهی طرف افغانستانی نیز زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌ها فراهم کرده است.

تابع‌جماعت در پایان با اشاره به برخی محدودیت‌های کشور‌های دیگر برای فعالیت در افغانستان خاطرنشان کرد: همکاری‌های ایران با این کشور در حوزه مطالعات و حضور شرکت‌های ایرانی آغاز شده و برنامه‌هایی نیز برای توسعه این همکاری‌ها در دست اجراست که امیدواریم به‌زودی عملیاتی شود.