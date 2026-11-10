عملکرد پروازی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در بازه زمانی ۹ تا ۱۵ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، از انجام مجموع یک‌هزار و ۲۳۶ پرواز ورودی و خروجی و جابه‌جایی ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ مسافر حکایت دارد.

جوان آنلاین: عملکرد پروازی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در بازه زمانی ۹ تا ۱۵ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، از انجام مجموع یک‌هزار و ۲۳۶ پرواز ورودی و خروجی و جابه‌جایی ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ مسافر حکایت دارد؛ آماری که نشان‌دهنده حجم قابل توجه فعالیت‌های حمل‌ونقل هوایی در یکی از پرترددترین فرودگاه‌های کشور است.

به گزارش مهر، بر اساس آمار منتشرشده از سوی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، در بازه زمانی یادشده، ۶۱۹ پرواز ورودی در این فرودگاه به ثبت رسیده و تعداد پرواز‌های خروجی نیز به ۶۱۷ پرواز رسیده است. به این ترتیب، مجموع پرواز‌های ورودی و خروجی مهرآباد در این دوره به هزار و ۲۳۶ پرواز می‌رسد که بیانگر تداوم حجم بالای تردد‌های هوایی و فعالیت ناوگان پروازی در این فرودگاه است.

بررسی آمار مسیر‌های پروازی خروجی نیز نشان می‌دهد که مشهد در میان مقاصد پروازی فرودگاه مهرآباد، بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار، در بازه مورد بررسی، ۱۱۹ پرواز خروجی از مهرآباد به مقصد مشهد انجام شده که این شهر را در صدر مسیر‌های پرتردد خروجی این فرودگاه قرار می‌دهد.