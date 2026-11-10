پیشتازی همراه اول در توسعه شبکه ۵G در تهران

بررسی جدیدترین نقشه‌های موسسه بین‌المللی «nPerf» نشان می‌دهد میزان ثبت اتصال کاربران همراه اول به شبکه ۵G در پایتخت بیش از دو برابر اپراتور دوم است.

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بررسی جدیدترین نقشه‌های موسسه بین‌المللی «nPerf» نشان می‌دهد میزان ثبت اتصال کاربران همراه اول به شبکه ۵G در پایتخت بیش از دو برابر اپراتور دوم است.

بر اساس این داده‌های میدانی، پراکندگی نقاط اتصال نسل پنجم همراه اول به‌ویژه در مناطق پرتردد شمال، مرکز و شرق تهران گستردگی چشمگیری دارد.

گزارش رسمی رگولاتوری نیز پیشتازی ۲۲ درصدی همراه اول در تعداد سایت‌های فعال ۵G در سراسر کشور را تایید می‌کند.

هم‌پوشانی آمار زیرساختی نهاد ناظر با تست‌های کاربری نشان‌دهنده توسعه موثر زیرساخت‌های نسل پنجم توسط این اپراتور در کشور است.