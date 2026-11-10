مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا امروز (سه‌شنبه ۱۹ آبان) پشت درهای بسته در ابوظبی آغاز شد، مذاکراتی که طرفین دستورکار آن را تضمین‌های امنیتی برای مسکو و کی‌یف و نظام امنیتی جدید برای دوره پس از جنگ معرفی کردند.

جوان آنلاین: شهر ابوظبی پیش‌ازاین نیز دو نوبت در بهمن ۱۴۰۴ میزبان نشست‌های سه‌جانبه حل‌وفصل مناقشه اوکراین بود و در ادامه این مسیر رایزنی حل وفصل مناقشه اوکراین، سه کشور اواخر همان ماه در ژنو مذاکرات را ادامه دادند اما به جمع‌بندی نرسیدند.

به گزارش ایرنا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، جرد کوشنر داماد ترامپ و مذاکره‌کننده دیگر ایالات متحده؛ ژنرال الکسوس گرینکویچ فرمانده نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اروپا و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در زمان آغاز مذاکرات در ابوظبی بر سر میز مذاکره حضور داشتند، مذاکراتی که قرار است فردا چهارشنبه پایان یابد.

برخلاف اظهارات مقامات فرانسوی، هیچ‌یک از طرف‌های اروپایی در این نشست حضور نداشتند.

در آغاز مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی، ولادیمیر مدینسکی رئیس هیأت روسی، از امارات متحده عربی به خاطر میزبانی و از ایالات متحده به دلیل تلاش‌هایش در میانجی‌گری برای صلح، تشکر کرد.

مدینسکی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ابوظبی، همراه با ترکیب جدید و اصلاح‌شده‌ هیأت روسی، به پیشرفت در مسیر صلح کمک کند.

رستم عمروف رئیس هیأت اوکراینی نیز اعلام کرد: این هیأت اختیار کامل دارد تا درباره تمامی مسائل گفت‌وگو کند.

پیش از آغاز مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی، کوشنر مذاکره‌کننده آمریکایی ابراز امیدواری کرد که گفتگویی سازنده شکل بگیرد.

پیش‌تر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که تمرکز مذاکرات در ابوظبی بر موضوع «تضمین‌های امنیتی» خواهد بود.

یک منبع در تیم مذاکره‌کننده روسیه گفت: مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی به موضوع ایجاد یک نظام امنیتی جدید در سطح قاره برای دوران پس از درگیری خواهد پرداخت.

این منبع خاطرنشان کرد که شرکت‌کنندگان بر توسعه سازوکارهایی برای پیشگیری از تهدیدها و تقویت ثبات منطقه‌ای تمرکز خواهند کرد.

به گفته این منبع، حل‌وفصل وضعیت اوکراین — که خود مسأله‌ای حیاتی است — تنها بخشی از این گفت‌وگوی گسترده‌تر محسوب می‌شود و در واقع در ذیل هدف اصلی قرار می‌گیرد: ایجاد یک ساختار امنیتی جامع و تجزیه‌ناپذیر برای کل قاره.

از طرف اوکراینی، عمروف رئیس سرویس اطلاعات خارجی این کشور ریاست هیأت را برعهده دارد. به گزارش شبکه اوکراینی ۲۴، کریل بودانوف رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین و سرگئی کیسلیتسیا، معاون اول وی، دیوید آراخامیا رئیس فراکسیون «خادم ملت» در مجلس رادا و وادیم اسکیبیتسکی معاون اداره کل اطلاعات وزارت دفاع وآندری گناتوف رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، دیگر اعضای این هیأت هستند.

از طرف روسیه نیز مدینسکی دستیار رئیس‌جمهور، ریاست هیأت را برعهده دارد. نخستین بار سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به اعضای این هیأت مذاکره‌کننده پیوسته است. میخائیل گالوزین دیگر معاون وزارت خارجه و ایگور کاستیاکف رئیس سازمان اطلاعات نظامی نیز در این هیأت حضور دارند. یوری ژیگارلوفسکی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه هم برای اولین بار در این مذاکرات شرکت کرده است.

در همین حال، تارنمای نشریه «پولیتیکو» از حضور نمایندگان چهار کشور اروپایی در حاشیه نشست سه‌جانبه در ابوظبی خبر داده است؛ هرچند این افراد در میز مذاکره حضور نخواهند داشت.

بر اساس این گزارش، برلین گونتر زاتر مشاور سیاست خارجی صدراعظم آلمان را اعزام خواهد کرد. او نماینده آلمان در «تروئیکای اروپایی» است و هماهنگیِ به‌اصطلاح «فرمت برلین» را بر عهده دارد. از سوی انگلیس، ممکن است جاناتان پاول مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر در این گروه حضور داشته باشد؛ فردی که به نوشته پولیتیکو، روابط نزدیکی با ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ایالات متحده، دارد.

پولیتیکو همچنین گزارش داد: انتظار می‌رود فابریتزیو ساجیو، مشاور دیپلماتیک و امنیت ملی نخست‌وزیر ایتالیا، و امانوئل بون مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس‌جمهور فرانسه، نیز به ابوظبی سفر کنند.

پیش‌تر، شبکه خبری «یورونیوز» گزارش داده بود که ناتو، جفری ون لیوون رئیس دفتر و مشاور راهبردی دبیرکل ناتو را برای پیوستن به این گروه حمایتی اوکراین به ابوظبی می‌فرستد. بیورن زایبرت رئیس دفتر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز به همراه نماینده‌ای از شورای اروپا به نمایندگی از نهادهای این اتحادیه در این نشست حضور خواهند داشت.

با این حال، دیمتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد: مشارکت نمایندگان اروپایی در مذاکرات مربوط به اوکراین در ابوظبی امکان‌پذیر نیست، زیرا از همان ابتدا بر سر یک چارچوب سه‌جانبه توافق شده بود.

یک منبع دیگر نیز به خبرگزاری تاس گفت: ساختار نشست سه‌جانبه به‌گونه‌ای است که مشارکت نمایندگان اروپایی در مذاکرات مربوط به اوکراین در ابوظبی در آن پیش‌بینی نشده است.

به گزارش ایرنا، درگیری نظامی روسیه و اوکراین که از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده و روسیه آن را «عملیات ویژه نظامی» در پاسخ به بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی خود نامیده است، همچنان ادامه دارد.

مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین درحالی آغاز شد که آخرین دور این مذاکرات ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) در ژنو برگزار شد و بدون دستیابی به هیچ‌گونه سند نهایی، توافق‌نامه یا پیشرفت چشمگیری به پایان رسید. پس از آن، این سازوکار حل‌وفصل مناقشه اوکراین به دنبال آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، با وقفه‌ای طولانی مواجه شد.