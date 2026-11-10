کد خبر: 1389748
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

آغاز مذاکرات سه‌جانبه صلح اوکراین؛ گفت‌وگو درباره نظام امنیتی جدید پساجنگ

مذاکره مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا امروز (سه‌شنبه ۱۹ آبان) پشت درهای بسته در ابوظبی آغاز شد، مذاکراتی که طرفین دستورکار آن را تضمین‌های امنیتی برای مسکو و کی‌یف و نظام امنیتی جدید برای دوره پس از جنگ معرفی کردند.

جوان آنلاین: شهر ابوظبی پیش‌ازاین نیز دو نوبت در بهمن ۱۴۰۴ میزبان نشست‌های سه‌جانبه حل‌وفصل مناقشه اوکراین بود و در ادامه این مسیر رایزنی حل وفصل مناقشه اوکراین، سه کشور اواخر همان ماه در ژنو مذاکرات را ادامه دادند اما به جمع‌بندی نرسیدند.

به گزارش ایرنا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، جرد کوشنر داماد ترامپ و مذاکره‌کننده دیگر ایالات متحده؛ ژنرال الکسوس گرینکویچ فرمانده نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اروپا و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در زمان آغاز مذاکرات در ابوظبی بر سر میز مذاکره حضور داشتند، مذاکراتی که قرار است فردا چهارشنبه پایان یابد.

برخلاف اظهارات مقامات فرانسوی، هیچ‌یک از طرف‌های اروپایی در این نشست حضور نداشتند.

در آغاز مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی، ولادیمیر مدینسکی رئیس هیأت روسی، از امارات متحده عربی به خاطر میزبانی و از ایالات متحده به دلیل تلاش‌هایش در میانجی‌گری برای صلح، تشکر کرد.

مدینسکی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ابوظبی، همراه با ترکیب جدید و اصلاح‌شده‌ هیأت روسی، به پیشرفت در مسیر صلح کمک کند.

رستم عمروف رئیس هیأت اوکراینی نیز اعلام کرد: این هیأت اختیار کامل دارد تا درباره تمامی مسائل گفت‌وگو کند.

پیش از آغاز مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی، کوشنر مذاکره‌کننده آمریکایی ابراز امیدواری کرد که گفتگویی سازنده شکل بگیرد.

پیش‌تر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که تمرکز مذاکرات در ابوظبی بر موضوع «تضمین‌های امنیتی» خواهد بود.

یک منبع در تیم مذاکره‌کننده روسیه گفت: مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی به موضوع ایجاد یک نظام امنیتی جدید در سطح قاره برای دوران پس از درگیری خواهد پرداخت.

این منبع خاطرنشان کرد که شرکت‌کنندگان بر توسعه سازوکارهایی برای پیشگیری از تهدیدها و تقویت ثبات منطقه‌ای تمرکز خواهند کرد.

به گفته این منبع، حل‌وفصل وضعیت اوکراین — که خود مسأله‌ای حیاتی است — تنها بخشی از این گفت‌وگوی گسترده‌تر محسوب می‌شود و در واقع در ذیل هدف اصلی قرار می‌گیرد: ایجاد یک ساختار امنیتی جامع و تجزیه‌ناپذیر برای کل قاره.

از طرف اوکراینی، عمروف رئیس سرویس اطلاعات خارجی این کشور ریاست هیأت را برعهده دارد. به گزارش شبکه اوکراینی ۲۴، کریل بودانوف رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین و سرگئی کیسلیتسیا، معاون اول وی، دیوید آراخامیا رئیس فراکسیون «خادم ملت» در مجلس رادا و وادیم اسکیبیتسکی معاون اداره کل اطلاعات وزارت دفاع وآندری گناتوف رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، دیگر اعضای این هیأت هستند.

از طرف روسیه نیز مدینسکی دستیار رئیس‌جمهور، ریاست هیأت را برعهده دارد. نخستین بار سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به اعضای این هیأت مذاکره‌کننده پیوسته است. میخائیل گالوزین دیگر معاون وزارت خارجه و ایگور کاستیاکف رئیس سازمان اطلاعات نظامی نیز در این هیأت حضور دارند. یوری ژیگارلوفسکی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه هم برای اولین بار در این مذاکرات شرکت کرده است.

در همین حال، تارنمای نشریه «پولیتیکو» از حضور نمایندگان چهار کشور اروپایی در حاشیه نشست سه‌جانبه در ابوظبی خبر داده است؛ هرچند این افراد در میز مذاکره حضور نخواهند داشت.

بر اساس این گزارش، برلین گونتر زاتر مشاور سیاست خارجی صدراعظم آلمان را اعزام خواهد کرد. او نماینده آلمان در «تروئیکای اروپایی» است و هماهنگیِ به‌اصطلاح «فرمت برلین» را بر عهده دارد. از سوی انگلیس، ممکن است جاناتان پاول مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر در این گروه حضور داشته باشد؛ فردی که به نوشته پولیتیکو، روابط نزدیکی با ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ایالات متحده، دارد.

پولیتیکو همچنین گزارش داد: انتظار می‌رود فابریتزیو ساجیو، مشاور دیپلماتیک و امنیت ملی نخست‌وزیر ایتالیا، و امانوئل بون مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس‌جمهور فرانسه، نیز به ابوظبی سفر کنند.

پیش‌تر، شبکه خبری «یورونیوز» گزارش داده بود که ناتو، جفری ون لیوون رئیس دفتر و مشاور راهبردی دبیرکل ناتو را برای پیوستن به این گروه حمایتی اوکراین به ابوظبی می‌فرستد. بیورن زایبرت رئیس دفتر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز به همراه نماینده‌ای از شورای اروپا به نمایندگی از نهادهای این اتحادیه در این نشست حضور خواهند داشت.

با این حال، دیمتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد: مشارکت نمایندگان اروپایی در مذاکرات مربوط به اوکراین در ابوظبی امکان‌پذیر نیست، زیرا از همان ابتدا بر سر یک چارچوب سه‌جانبه توافق شده بود.

یک منبع دیگر نیز به خبرگزاری تاس گفت: ساختار نشست سه‌جانبه به‌گونه‌ای است که مشارکت نمایندگان اروپایی در مذاکرات مربوط به اوکراین در ابوظبی در آن پیش‌بینی نشده است.

به گزارش ایرنا، درگیری نظامی روسیه و اوکراین که از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده و روسیه آن را «عملیات ویژه نظامی» در پاسخ به بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی خود نامیده است، همچنان ادامه دارد.

مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین درحالی آغاز شد که آخرین دور این مذاکرات ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) در ژنو برگزار شد و بدون دستیابی به هیچ‌گونه سند نهایی، توافق‌نامه یا پیشرفت چشمگیری به پایان رسید. پس از آن، این سازوکار حل‌وفصل مناقشه اوکراین به دنبال آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، با وقفه‌ای طولانی مواجه شد.

برچسب ها: میز مذاکره ، روسیه و اوکراین ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

ما و کنگره دموکرات

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

مشق مقاومت

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

موشک‌ها تا هرجا

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار