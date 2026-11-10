مدیر رسانه و ارتباطات وزارت خارجه قطر به تشریح آخرین روند مربوط به میانجی گری میان ایران و آمریکا پرداخت.

جوان آنلاین: ابراهیم سلطان الهاشمی مدیر رسانه و ارتباطات وزارت خارجه قطر گفت: تلاش‌های میانجیگری همچنان ادامه دارد و واکنش‌های مثبتی از طرف‌های بحران وجود دارد. ما نمی‌توانیم در مورد قریب‌الوقوع بودن یا رسیدن به توافق صحبت کنیم و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید می‌کنیم. تا زمانی که رئوس مطالب توافق نهایی نشود، نمی‌توانیم در مورد پیشنهاد دو روزه یا جزئیات مذاکرات اظهار نظری کنیم.

وی اعلام کرد: با نزدیک شدن به فصل زمستان همزمان با تداوم بسته ماندن تنگه هرمز هزینه‌های بحران جاری میان واشنگتن و تهران مضاعف می‌شود. ادامه بسته شدن تنگه هرمز با نزدیک شدن به زمستان، هزینه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای آسیب‌پذیر را افزایش خواهد داد. بسته شدن تنگه هرمز بحران انرژی را تشدید می‌کند و ما در تلاشیم تا در اسرع وقت آزادی کشتیرانی را از طریق آن برقرار کنیم. ما بی‌وقفه و به طور خستگی‌ناپذیر برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیفی درباره بحران میان واشنگتن و تهران تلاش می‌کنیم. جلسه کاخ سفید مثبت بود و بر پیشرفت در مذاکرات و کاهش اختلافات متمرکز بود.

مدیر رسانه و ارتباطات وزارت خارجه قطر گفت: پس از سفر به تهران، مذاکرات منطقه‌ای انجام شد که در نهایت به مذاکرات نخست وزیر در کاخ سفید انجامید. تلاش‌های میانجیگری ادامه دارد و صحبت‌های مثبتی از سوی هر دو طرف آمریکایی و ایرانی در مورد یک راه‌حل دیپلماتیک وجود دارد. قطر از مسیر مذاکره حمایت می‌کند و راه را برای یک توافق جامع در مورد ایران که امنیت و ثبات را در منطقه محقق می‌کند، هموار می‌کند. ما هر روزنه ای را برای یک راه حل مسالمت آمیز باز می گذاریم، مهم نیست شرایط چقدر پیچیده باشد.

او در ادامه درباره جنگ یمن نیز موضع گیری و از عربستان حمایت کرد.