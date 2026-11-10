رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

جوان آنلاین: شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا) و سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران رونمایی شد.

این رونمایی، بخش دیگری از زیرساخت‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه را در معرض دید قرار داد؛ زیرساخت‌هایی که پشتیبانی از توان عملیاتی یگان‌های موشکی و حفظ آمادگی آن‌ها برای مقابله با تهدیدات، از کارکردهای اصلی آن‌هاست.

توان موشکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با آن، در کنار تولید و ارتقای موشک‌ها، در حفظ آمادگی دفاعی کشور نقش دارد.