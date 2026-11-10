انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با انفجار مهیبی متوقف در حال سوختن رها شده اند.

یکی از این شناورها از نوع سوپر نفتکش به مین دریایی برخورد و دچار انفجار و نفتکش دوم که تحت حمایت جنگنده های ارتش متجاوز آمریکا بود و قصد عبور مخفیانه از مسیر غیرقانونی را داشت دچار حادثه شده و با آتش سوزی مهیب در جای خود متوقف گردید.

شایان ذکر است این نفتکش ها که با خاموش کردن تمامی سامانه های ناوبری و شناسایی خود به دیوار آتشین تنگه هرمز برخورد و در سواحل جنوبی تنگه رها و در آتش در حال سوختن هستند.

نیروی دریایی سپاه یادآور می شود همانگونه که قبلا هم اخطار داده شده بود مسیر غیر مجاز نا ایمن بوده و همه کشتی های همکار ارتش تروریست و متجاوز آمریکا که قصد عبور از این مسیر را دارند به این سرنوشت مبتلا خواهند شد.