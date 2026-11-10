پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز ضاحیه بیروت

منابع لبنانی از نقض گسترده آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از نقض گسترده آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی خبر دادند..

منابع لبنانی اعلام کردند که این نقض گسترده حریم هوایی بیروت و ضاحیه جنوبی، همزمان با تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نقض توافق آتش‌بس انجام می‌شود.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز نیز حملاتی را علیه شهرک‌های القنطره، الغندوریه و کفرتبنیت در جنوب لبنان انجام دادند. شبکه المنار در این باره گزارش داد که حملات توپخانه‌ای اسرائیل، شهرک‌های المنصوری و زوطر شرقی و حومه مناطق شقرا و مجدل سلم را هدف قرار داده است.

در این خصوص خبرنگار المیادین صبح امروز اعلام کرد که توپخانه رژیم صهیونیستی وادی زبقین را هدف قرار داد و حمله‌ای به اطراف شهرک القنطره انجام شده است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.