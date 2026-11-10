کشته شدن یک مأمور پلیس در انفجار اسپانیا

در پی انفجار هنگام مداخله پلیس در درگیری میان دو خانواده در شمال اسپانیا، یک مأمور پلیس کشته و مأمور دیگر به‌ شدت زخمی شد.

جوان آنلاین: مقام‌های محلی اسپانیا اعلام کردند یک مأمور پلیس روز سه‌شنبه در پی وقوع انفجار هنگام رسیدگی به درگیری میان دو خانواده در شهر اویدو در شمال این کشور کشته و مأمور دیگری به‌ شدت زخمی شد.

این درگیری پس از آن آغاز شد که مردی به سوی زن جوانی تیراندازی کرد و او را زخمی کرد.

انفجار در محله «ویلافریا» شهر اویدو و در پی کشف یک کوله‌پشتی حاوی مواد منفجره در ورودی یک ساختمان مسکونی رخ داده است. مأموران پس از تیراندازی به یک دختر ۱۷ ساله به محل اعزام شده بودند.

به گزارش رسانه‌های محلی، حدود ساعت ۸:۴۵ صبح، مأموران پلیس پس از حضور در محل، یک کوله‌پشتی مشکوک را در ورودی ساختمان مسکونی پیدا کردند. واحدهای تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره و نیروهای دارای سگ‌های آموزش‌دیده به محل فراخوانده شدند، اما پیش از خنثی‌سازی، بمب منفجر شد.