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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
جامعه » اخبار كلی

تصویب طرح «تورم صفر» برای ۶۰ تا۷۰ میلیون ایرانی

تورم شهردار تهران از تصویب طرح «تورم صفر» برای ۶۰ تا ۷۰ میلیون ایرانی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت این طرح تاکنون بدون چالش پیش رفته است.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی در جمع شورای شهرداران با اشاره به عملکرد مجموعه مدیریت شهری در بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: با آمادگی قبلی مجموعه، عملکرد شهرداری در مواجهه با بارندگی‌ها خوب بود و تبعات بارش‌ها به حداقل رسید. اگر دو ماه قبل لایروبی کانال‌ها و انهار انجام نمی‌شد، قطعاً با مشکلات بیشتری مواجه بودیم؛ با این حال، ضعف‌هایی نیز وجود داشت که باید برای رفع آن‌ها تدبیر و آمادگی لازم ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ۲۹۹ نقطه آب‌گرفتگی در شهر شناسایی شده است، افزود: این نقاط نیازمند بازبینی هستند و باید تلاش کنیم چالش‌های موجود تا یک ماه آینده برطرف شود. در مواردی که نیاز به کمک معاونت‌های شهرداری وجود دارد، این معاونت‌ها باید پای کار بیایند و برای حل مشکلات اقدام کنند. همچنین شهرداران مناطق موظف‌اند تا دو هفته آینده گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.

زاکانی با اشاره به نقش شرکت آب و فاضلاب در موضوع آب‌گرفتگی‌ها گفت: بخشی از مشکلات به محدودیت ظرفیت کانال‌های زیرزمینی آبفا بازمی‌گردد و در بارندگی‌های اخیر، به دلیل حجم بالای بارش‌ها، بیرون‌زدگی آب از این کانال‌ها چالش‌هایی را ایجاد کرد.

شهردار تهران همچنین از آمادگی برای مدیریت بارش برف خبر داد و تصریح کرد: سازمان خدمات شهری از هم‌اکنون تجهیزات خود را برای مواجهه با بارش برف و رفع چالش‌های احتمالی مستقر کرده است.

ضرورت ارتقای کیفیت رفت‌وروب و آراستگی شهر

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات رفت‌وروب و نگهداشت فضای سبز اظهار کرد: حقوق کارگران حوزه فضای سبز افزایش پیدا کرده است و این افزایش باید آثار خود را در کیفیت خدمات و عملکرد مجموعه نشان دهد.

زاکانی آراستگی شهر را از موضوعات بسیار مهم مدیریت شهری دانست و گفت: معاونت خدمات شهری و مجموعه‌های زیرمجموعه آن وظایف بزرگی بر عهده دارند و مناطق نیز باید با همت و استفاده از ظرفیت این معاونت، برای آراستگی شهر تلاش کنند. شرایط امروز در این حوزه رضایت‌بخش نیست و باید برای بهبود آن اقدام جدی صورت گیرد.

شهردار تهران با اشاره به برخی مصادیق سد معبر در معابر شهری افزود: گاهی شاهد هستیم یک واحد صنفی، مانند اغذیه‌فروشی، با قراردادن میز و صندلی تمام پیاده‌رو را مسدود می‌کند. موارد مشابه در حوزه بساط‌گستری نیز وجود دارد که باید ساماندهی شوند. اگرچه مسئولیت اصلی این موضوع بر عهده معاونت خدمات شهری است، شهرداران مناطق نیز باید در محدوده مسئولیت خود برای ساماندهی این شرایط اقدام کنند.

وی با اشاره به شرایط جنگی و معیشتی کشور خاطرنشان کرد: در مواجهه با بساط‌گستران، با توجه به شرایط موجود، نگاه ما همراه با اغماض است؛ اما حرکت به سمت اصلاح و ساماندهی این وضعیت ضرورت دارد، بدون آنکه به بساط‌گستران آسیبی وارد شود.

تأکید زاکانی بر پشتیبانی ویژه از تجمعات مردمی در میادین

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مدیریت تجمعات مردمی در سطح شهر گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، نزدیک به ۴۷ میدان حضور فعال در تجمعات نداشتند، اما بر اساس آمارگیری شب گذشته، ۳۶ محله فعال شده بودند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مردم با مدیریت شهری افزود: عملکرد شهرداری باید به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند می‌توانند به این مجموعه تکیه کنند و مدیریت شهری در کنار آن‌هاست.

شهردار تهران با اشاره به اینکه تجمعات مردمی مبتنی بر فرمایشات رهبر انقلاب، خط مقدم جبهه هستند، خطاب به شهرداران مناطق تأکید کرد: برای حل مشکلات این تجمعات، در هر میدان باید نماینده‌ای به‌منظور پشتیبانی و پیگیری امور تعیین شود. همچنین باید در میادین، خدمات ویژه‌تر و باکیفیت‌تری ارائه کنیم و خدمات مرتبط با حوزه معیشت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

افزایش تاب‌آوری معیشتی مردم از اولویت‌های ارائه خدمات است

شهردار تهران در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری مردم از طریق ارائه خدمات اظهار کرد: افزایش تاب‌آوری مردم در حوزه خدمات‌رسانی موضوعی جدی است و امروز کشور به این جمع‌بندی رسیده که طرح‌هایی مانند «تورم صفر» باید در سطح ملی دنبال شود.

وی با اشاره به بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: در جلسه پیشین کمیسیون اقتصادی دولت، موضوع اجرای طرح «تورم صفر» برای ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر از ایرانیان به تصویب رسید.

زاکانی در پایان با اشاره به گزارش‌های مربوط به بازتاب رسانه‌ای این طرح در رسانه‌های خارجی اظهار کرد: رسانه‌های خارجی موجی از تخریب را با هدف القای شکست طرح تورم صفر دنبال می‌کنند؛ این در حالی است که ما هنوز حتی از ظرفیت‌های ذخیره‌ای خود در حوزه اقلام استفاده نکرده‌ایم و تاکنون با تکیه بر ظرفیت‌های موجود از قبل توانسته‌ایم این طرح را تا حد زیادی پیش ببریم‌ و چالشی در رابطه با اجرایی شدن طرح «تورم صفر» نداریم.

برچسب ها: تورم ، شهرداری تهران ، شهرداری
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