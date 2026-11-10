براساس گزارش‌ها، نخست‌وزیر قطر در سفر به پاریس، نتایج گفت‌وگو با ترامپ درباره جنگ علیه ایران را با مقام‌های اروپایی و سعودی در میان می‌گذارد و درباره پیامدهای منطقه‌ای بحران رایزنی می‌کند.

جوان آنلاین: یک منبع دیپلماتیک به شبکه العربی گفت که محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر امروز سه‌شنبه در نشست بررسی تحولات ایران در پاریس شرکت می‌کند.

به گزارش ایسنا، در همین راستا، روزنامه القدس العربی نوشت: این سفر در حالی انجام می‌شود که نخست‌وزیر قطر روز گذشته با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ ایران گفت‌وگو کرده است و قرار است نتایج این مذاکرات را با مقام‌های اروپایی و سعودی در میان بگذارد.

بر اساس این گزارش، آل‌ثانی در جریان سفر اعلام‌نشده خود به پاریس با وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا و همچنین مقام‌های عربستان دیدار خواهد کرد.

این مقام‌ها برای شرکت در گفت‌وگوهای گسترده‌تر درباره تحولات غرب آسیا در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه هفت دعوت شده‌اند.

وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است که بحران ایران و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن برای منطقه و جامعه بین‌المللی از محورهای اصلی رایزنی‌های این نشست خواهد بود.