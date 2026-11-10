سازمان ملل متحد با انتقاد از ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، اعلام کرد این محدودیت‌ها روند امدادرسانی به فلسطینیان آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر را با دشواری جدی مواجه کرده است.

جوان آنلاین: سازمان ملل متحد اعلام کرد محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی رژیم اشغالگر بر ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تلاش‌ها برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌هایی را که مناطقی از این باریکه را دربر گرفته است، مختل می‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش وبگاه صدی البلد، این سیلاب‌ها در شرایطی که تجهیزات تخلیه آب و ملزومات اسکان به‌شدت کمبود دارد، به جان‌باختن شماری از افراد، مفقود شدن تعدادی دیگر، آوارگی فلسطینیان و خسارت‌های گسترده مادی منجر شده است.

در همین راستا، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در جریان نشست مطبوعاتی در نیویورک خاطرنشان کرد محدودیت‌های رژیم صهیونیستی، کارکنان در زمینه بشردوستانه را وادار کرده است تا برای مقابله با پیامدهای سیلاب‌ها از تجهیزات و ملزومات اسکان استفاده کنند که به‌هیچ‌وجه کافی نیستند.

فرحان حق همچنین درخواست رامز الاکبروف، معاون هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه را برای لغو تمامی محدودیت‌ها و تأخیرهای غیرضروری که مانع ورود مقادیر کافی پمپ‌های تخلیه آب، ماشین‌آلات سنگین، چادر، پوشش‌های محافظ، پتو، لباس‌های زمستانی و دیگر ملزومات اساسی می‌شوند، مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد نخستین بارندگی‌های شدید سال جاری در نوار غزه، در شرایطی که زیرساخت‌ها از وضعیت نامناسبی برخوردارند، به وقوع سیلاب منجر شده و وضعیت انسانی آوارگان را وخیم‌تر کرده است.

شهادت یک نوزاد بر اثر غرق‌شدن در آب سیلاب

فرحان حق گفت سازمان ملل گزارش‌هایی دریافت کرده است که بر اساس آن‌ها، یک نوزاد در نتیجه غرق‌ شدن در آب سیلاب جان خود را از دست داده و دست‌کم سه کودک و یک زن نیز در پی فروریختن تپه‌ای شنی بر روی چادرهای آوارگان جان باخته‌اند.

در همین زمینه، فرحان حق با اشاره به ادامه حملات رژیم اشغالگر به مناطق مسکونی در نوار غزه و افزایش شمار قربانیان در پی این حملات، از موانعی که در مسیر فعالیت تیم‌های بشردوستانه وابسته به سازمان ملل ایجاد می‌شود، سخن گفت.

وی در این خصوص تصریح کرد کارکنان سازمان ملل روز شنبه گذشته، پس از تیراندازی در نزدیکی محل استقرار آوارگان در غرب «خط زرد» در شهر غزه، ناچار شدند برای در امان ماندن پناه بگیرند؛ با این حال، هیچ‌یک از آنان در این حادثه زخمی نشدند.

فرحان حق بار دیگر بر درخواست سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد و گفت در صورت موافقت مقام‌های صهیونیست، امکان ورود مقادیر بیشتری از کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه وجود دارد.