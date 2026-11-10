کد خبر: 1389729
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

سازمان ملل: کارشکنی اسرائیل مانع امدادرسانی به سیل‌زدگان در غزه است

غزه سازمان ملل متحد با انتقاد از ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، اعلام کرد این محدودیت‌ها روند امدادرسانی به فلسطینیان آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر را با دشواری جدی مواجه کرده است.

جوان آنلاین: سازمان ملل متحد اعلام کرد محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی رژیم اشغالگر بر ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تلاش‌ها برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌هایی را که مناطقی از این باریکه را دربر گرفته است، مختل می‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش وبگاه صدی البلد، این سیلاب‌ها در شرایطی که تجهیزات تخلیه آب و ملزومات اسکان به‌شدت کمبود دارد، به جان‌باختن شماری از افراد، مفقود شدن تعدادی دیگر، آوارگی فلسطینیان و خسارت‌های گسترده مادی منجر شده است.

در همین راستا، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در جریان نشست مطبوعاتی در نیویورک خاطرنشان کرد محدودیت‌های رژیم صهیونیستی، کارکنان در زمینه بشردوستانه را وادار کرده است تا برای مقابله با پیامدهای سیلاب‌ها از تجهیزات و ملزومات اسکان استفاده کنند که به‌هیچ‌وجه کافی نیستند.

فرحان حق همچنین درخواست رامز الاکبروف، معاون هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه را برای لغو تمامی محدودیت‌ها و تأخیرهای غیرضروری که مانع ورود مقادیر کافی پمپ‌های تخلیه آب، ماشین‌آلات سنگین، چادر، پوشش‌های محافظ، پتو، لباس‌های زمستانی و دیگر ملزومات اساسی می‌شوند، مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد نخستین بارندگی‌های شدید سال جاری در نوار غزه، در شرایطی که زیرساخت‌ها از وضعیت نامناسبی برخوردارند، به وقوع سیلاب منجر شده و وضعیت انسانی آوارگان را وخیم‌تر کرده است.

شهادت یک نوزاد بر اثر غرق‌شدن در آب سیلاب

فرحان حق گفت سازمان ملل گزارش‌هایی دریافت کرده است که بر اساس آن‌ها، یک نوزاد در نتیجه غرق‌ شدن در آب سیلاب جان خود را از دست داده و دست‌کم سه کودک و یک زن نیز در پی فروریختن تپه‌ای شنی بر روی چادرهای آوارگان جان باخته‌اند.

در همین زمینه، فرحان حق با اشاره به ادامه حملات رژیم اشغالگر به مناطق مسکونی در نوار غزه و افزایش شمار قربانیان در پی این حملات، از موانعی که در مسیر فعالیت تیم‌های بشردوستانه وابسته به سازمان ملل ایجاد می‌شود، سخن گفت.

وی در این خصوص تصریح کرد کارکنان سازمان ملل روز شنبه گذشته، پس از تیراندازی در نزدیکی محل استقرار آوارگان در غرب «خط زرد» در شهر غزه، ناچار شدند برای در امان ماندن پناه بگیرند؛ با این حال، هیچ‌یک از آنان در این حادثه زخمی نشدند.

فرحان حق بار دیگر بر درخواست سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد و گفت در صورت موافقت مقام‌های صهیونیست، امکان ورود مقادیر بیشتری از کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه وجود دارد.

برچسب ها: سازمان ملل متحد ، سیل‌زدگان ، مردم غزه ، جنایات اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

ما و کنگره دموکرات

مشق مقاومت

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

موشک‌ها تا هرجا

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار