کد خبر: 1389728
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
اقتصاد » اخبار کلی

جهش شاخص‌های بورس؛ رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن

بورس شاخص کل بورس با رشد ۲۱۹ هزار واحدی به ارتفاع ۸.۳ میلیون واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با پیشروی ۵۵ هزار واحدی در تراز ۲.۳ میلیون واحد ایستاد.

جوان آنلاین: جریان دادوستدهای بازار سرمایه بر اساس آخرین اطلاعات قیمت ثبت‌شده در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۲:۴۷:۰۰ با صعود قدرتمند نماگرها سپری شد؛ به‌گونه‌ای که شاخص کل بورس با جهش ۲۱۹,۹۲۴.۲۱ واحدی همراه شد و به سطح ۸,۳۵۷,۸۸۷.۷۷ واحد دست یافت. هم‌راستا با این حرکت، شاخص کل (هم‌وزن) نیز صعود ۵۵,۸۵۰.۳۶ واحدی را پشت سر گذاشت و بر روی رقم ۲,۳۳۸,۱۹۴.۹۸ واحد جای گرفت.

به گزارش مهر، در جریان معاملات این روز، مجموع ارزش بازار رقم ۲۴۲,۰۸۸,۳۶۹.۵۴۳ میلیارد ریال را به ثبت رساند. همچنین معامله‌گران توانستند با انجام ۵۶۵,۳۰۱ فقره معامله، دست‌به‌دست شدن ۴۵.۰۸۳ میلیارد برگه سهم را رقم بزنند که ارزش کل این دادوستدها به ۳۳۰,۹۶۹.۷۹۳ میلیارد ریال رسید.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بازار بورس
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