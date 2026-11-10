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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
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بلینکن: ترامپ نمی‌تواند ایران را وادار به تسلیم کند

ق وزیر خارجه پیشین آمریکا با انتقاد از سیاست‌های کاخ‌سفید در قبال ایران، گفت: می‌توان ایران را برای ورود به مذاکره تحت فشار قرار داد، اما نمی‌توان آن را به تسلیم وادار کرد.

جوان آنلاین: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، درباره پیامدهای حمله نظامی متجاوزانه علیه ایران و چشم‌انداز پایان جنگ صحبت کرد.

وزیر خارجه پیشین آمریکا، با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای ایران (برجام) در سال ۲۰۱۸ گفت: رئیس‌جمهور آمریکا این فرصت را داشت که با حفظ توافق هسته‌ای که باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به آن دست یافته بود، مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.

وی افزود: اما ترامپ به جای این کار، توافق را پاره کرد و هیچ جایگزینی برای آن ارائه نداد. بنابراین، ریشه مشکل همین اقدام است. افزون بر این اشتباه بنیادین، تصمیم حمله به ایران بود؛ تصمیمی که به اعتقاد من، تاریخ از آن به نیکی یاد نخواهد کرد.

وضعیت ایران پس از حملات نظامی

وزیر خارجه پیشین آمریکا با اشاره به وضعیت ایران پس از حملات متجاوزانه آمریکایی - صهیونی گفت: ایران از بسیاری جهات در موقعیت متفاوتی قرار دارد.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به ایران گفت: با وجود این صدمات، تا جایی که می‌دانیم، ذخایر اورانیوم غنی‌شده همچنان باقی مانده و ظاهرا سانتریفیوژهایی نیز در تاسیسات هسته‌ای ایران وجود دارند که امکان بازسازی و فعال‌سازی مجدد سریع آنها وجود دارد.

بلینکن در ادامه با اشاره به اینکه انتظار داشته است دونالد ترامپ زودتر برای پایان دادن به عملیات نظامی علیه ایران اقدام کند، گفت: از ترکیب فشار بازارها، محدودیت مهمات، کمبود ذخایر تسلیحاتی و انتخابات میان‌دوره‌ای شگفت‌زده شده‌ام. تصور می‌کردم این عوامل رئیس‌جمهور را مدت‌ها پیش به سمت یافتن راهی برای خروج از جنگ سوق دهند.

وی افزود: گمان می‌کنم ترامپ واقعا می‌خواست از این وضعیت خارج شود، اما موضوعی حتی بزرگ‌تر در میان بود و آن، به نوعی، مسئله غرور شخصی او بود. او نمی‌تواند به گونه‌ای دیده شود که در جنگی که خودش آغاز کرده است، شکست خورده باشد. به همین دلیل، در برابر پذیرش راه خروج از آن مقاومت کرده است.

وزیر خارجه پیشین آمریکا تاکید کرد: با این حال، همچنان راهی برای خروج از این حمله نظامی به ایران وجود دارد و این راه همچنان ضروری است.

تشدید حملات به ایران فاجعه‌بار خواهد بود

آنتونی بلینکن با هشدار درباره پیامدهای گسترش تجاوزات نظامی علیه ایران گفت: تشدید بیشتر حمله نظامی به ایران در شرایط کنونی یک فاجعه خواهد بود.

وی در تشریح دلایل این موضع اظهار کرد: شما با کشوری روبه‌رو هستید که مساحت آن چهار برابر ایالت کالیفرنیا و سه برابر عراق است و ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور خط ساحلی گسترده‌ای دارد و همچنان به تسلیحاتی دسترسی دارد که تولید آنها نیز ادامه دارد.

او ادامه داد: ایران می‌تواند تنگه هرمز را در معرض خطر قرار دهد و به این ترتیب، حمل‌ونقل دریایی را به شدت مختل کند.

بلینکن همچنین با اشاره به تاب‌آوری ایران گفت: با کشوری بسیار مقاوم روبه‌رو هستیم که خواه از آن خوشمان بیاید یا نه، توانسته است در طول هشت سال جنگ با عراق دوام بیاورد؛ جنگی که در جریان آن ۲۰۰ هزار نفر جان باختند.

وی با ادعای اینکه می‌توان نظام ایران را تحت فشار قرار داد تا وارد مذاکرات شود، تصریح کرد: باور ندارم که بتوان این نظام را به تسلیم کامل وادار کرد.

ضرورت حفظ فشار اقتصادی و بازگشت به مذاکرات

وزیر خارجه پیشین آمریکا در ادامه با تاکید بر ضرورت پیگیری مسیر دیپلماسی گفت: باید فشار اقتصادی را حفظ کنیم و تلاش کنیم طرف ایرانی را به میز مذاکره بکشانیم تا بتوان به توافقی خوب دست یافت.

بلینکن در پایان تاکید کرد: نکته اینجاست که توافق به این معناست که ایران نیز در ازای آن چیزی به دست خواهد آورد و رئیس‌جمهور باید این واقعیت را بپذیرد.

برچسب ها: بلینکن ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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