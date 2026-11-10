جوان آنلاین: در جریان معاملات روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۵، بهای حواله‌های ارزی با نوسانات صعودی همراه شد؛ به طوری که قیمت فروش حواله دلار آمریکا با ۳۸۰ تومان افزایش نسبت به روز معاملاتی گذشته به سطح ۱۹۰ هزار و 562 تومان صعود کرد و نرخ خرید آن نیز در کانال ۱۸۸ هزار و ۸۴۷ تومانی قرار گرفت.

به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، در بازار امروز معاملات ارزی، حواله یورو نیز مسیر افزایشی به خود گرفت و با جهشی یک هزار و ۶۱۱ تومانی نسبت به دیروز، با قیمت فروش ۲۱۳ هزار و ۵۰4 تومان و قیمت خرید ۲۱۱ هزار و ۵۸۲ تومان دادوستد شد.

در همین راستا، بهای فروش حواله درهم امارات متحده عربی با تجربه ۱۰۳ تومان رشد، روی عدد ۵۱ هزار و ۸۸۹ تومان ایستاد و نرخ خرید این ارز نیز ۵۱ هزار و ۴۲۲ تومان معامله شد.

در میان سایر اقلام ارزی، حواله روبل روسیه برخلاف جریان عمومی بازار معکوس عمل کرد و با افت ۱۳ تومانی در قیمت فروش مواجه شد؛ به گونه‌ای که بهای فروش و خرید آن به ترتیب روی ارقام ۲ هزار و ۳۰۲ تومان و ۲ هزار و ۲۸۲ تومان تثبیت گردید.

همچنین، حواله یوان چین در مرکز مبادله با افزایشی معادل ۴۸ تومان نسبت به روز پیشین، با نرخ فروش ۲۸ هزار و ۵۵۳ تومان و نرخ خرید ۲۸ هزار و ۲۹۶ تومان عرضه شد.

بررسی جزئیات نرخ‌ها نشان می‌دهد که قیمت فروش حواله روپیه هند نیز با ۶ تومان رشد به مرز ۲ هزار و ۳۱ تومان رسید و نرخ خرید آن در محدوده ۲ هزار و ۱۳ تومان ثبت شد.

افزون بر این، در معاملات روز جاری، نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن با رشدی ۶۰۹ تومانی به رقم ۱۲۰ هزار و ۶۱۷ تومان بالغ گشت و قیمت خرید آن نیز ۱۱۹ هزار و ۵۳۱ تومان تعیین شد.

در این میان، بیشترین میزان افزایش قیمت در میان تمامی ارزهای اعلامی متعلق به حواله هزار وون کره جنوبی بود که با جهشی چشمگیر معادل ۲ هزار و ۲۹۲ تومان نسبت به روز گذشته، قیمت فروش خود را به ۱۴۱ هزار و ۷۲۲ تومان و نرخ خرید آن را به ۱۴۰ هزار و ۴۴۶ تومان رساند.

در مجموع، رصد بازار حواله ارزی حکایت از غالب بودن موج صعودی بر بهای اکثر ارزها دارد، به طوری که وون کره جنوبی و یورو بیشترین سکوی رشد قیمت را از آن خود کردند و روبل روسیه تنها استثنای نزولی این فهرست لقب گرفت.