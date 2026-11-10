بمباران شرکت نفت یمن و پیام آتشین انصارالله

در پی حمله بامدادی عربستان سعودی به ساختمان شرکت نفت یمن در جنوب صنعاء، جنبش انصارالله، درباره ورود جنگ به مرحله‌ای خطرناک در سایه تداوم کشتارهای روزانه غیرنظامیان یمنی هشدار داد.

جوان آنلاین: بامداد امروز عربستان سعودی، مقر «شرکت نفت یمن» واقع در خیابان ستین جنوبی در منطقه «الوحده» پایتخت یمن را هدف قرار داد.

از سوی دیگر، طبق اعلام روز گذشته وزارت بهداشت یمن، شمار کل شهدای یمنی از آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها توسط عربستان سعودی به ۳۵۵ نفر رسیده و ۷۵۷ نفر نیز مجروح شده‌اند.

محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، طی پستی در X، تصریح کرد که حملات هوایی اخیر عربستان سعودی به صنعاء که تأسیسات غیرنظامی و خدماتی را هدف قرار داده‌، اهداف واقعی این تجاوز را آشکار می‌سازد. این اهداف شامل تنگ‌تر کردن حلقه محاصره بر مردم یمن و هدف قرار دادن شالوده‌های زندگی و معیشت آنان است؛ آن هم پس از آنکه متجاوزان در طول دوازده سال تجاوز و محاصره، در به زانو درآوردن ملت یمن ناکام ماندند.

وی تاکید کرد که تداوم این جنایات سعودی علیه یمن، جنگ را وارد مرحله‌ای خطرناک کرده و تجاوز آشکاری از خطوط قرمز محسوب می‌شود. لذا مرحله تشدید تنش از سوی صنعاء در پاسخ به این جنایات آغاز خواهد شد و مسئولیت و پیامدهای کامل اقدامات جنایتکارانه عربستان در حق شهروندان بی‌دفاع بر عهده ریاض است.

بمباران هدف نظامی یا مرغداری و بازار و جایگاه‌های سوخت؟

عضو دفتر سیاسی انصارالله، ضمن آرزوی سلامتی و امنیت برای ساکنان صنعاء، توضیح داد که حملات هوایی عربستان بر اهداف نظامی متمرکز نبوده، بلکه قلب معیشت و زندگی روزمره شهروندان یمنی از جمله خانه‌ها، جایگاه‌های سوخت‌رسانی، بازارها و مرغداری‌ها را هدف قرار داده و هم‌زمان منابع درآمدی را قطع کرده و راه‌های امرار معاش پیش روی شهروندان را مسدود کرده است.

۱۲ سال جنگ و همان محاسبه غلط

الفرح افزود که این رویکرد، ماهیت واقعی دشمن سعودی را برملا می‌کند؛ واقعیتی که مردم یمن در طول دوازده سال گذشته به خوبی با آن آشنا شده‌اند. دشمن همچنان بر سرِ به تسلیم درآوردن یمن با توسل به زور قمار می‌کند و در این توهم به سر می‌برد که بمباران هوایی، محاصره و گرسنگی دادن به مردم می‌تواند به همان هدفی منجر شود که در میدان نبرد در دستیابی به آن ناکام مانده: یعنی وادار کردن ملت یمن به دست کشیدن از آزادی، حاکمیت و استقلال خود.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد که هدف از این تشدید تنش‌، فراتر از تخریب تأسیسات و اموال است و تلاشی است برای به دست گرفتن کنترل تصمیم‌گیری‌های ملی، وادار کردن مردم یمن به واگذاری سرزمین و حاکمیتشان، بازگرداندن آنان به وضعیت وابستگی مطلق به ایالات متحده،و تبدیل کردنشان به ابزاری در خدمت اهداف صهیونیستی.

معادله کشتار و گرسنگی شکست خورده است

او تأکید کرد که چنین قمارهایی محکوم به شکست هستند. هرگاه دشمن در تحمیل اراده خود ناکام می‌ماند، به راهبرد کشتار، گرسنگی دادن و نابودی ارکان زندگی روی می‌آورد؛ با این تصور که تشدید رنج و آلام مردم، آنان را به تسلیم و چشم‌پوشی از حقوق و اصول ملی‌شان وادار خواهد کرد. با این حال، چنین محاسباتی ماهیت واقعی مردم یمن و امتناع قاطع آنان از تسلیم شدن یا تن دادن به سلطه دیگران را نادیده می‌گیرد.

حتی اگر جنگ صد سال ادامه یابد...

الفرح ادامه داد: پیروزی تنها با قدرت مادی رقم نمی‌خورد، بلکه از جانب خداوند است و اراده ملت‌های آزاد را نمی‌توان با بمباران شکست یا با گرسنگی به تسلیم وادار کرد. آنچه دشمن می‌خواهد از یمنی‌ها بگیرد را نمی‌تواند بگیرد. حتی اگر جنگ صد سال ادامه یابد. زیرا برای مردم یمن، مصالحه بر سر آزادی، حاکمیت و استقلالشان به هیچ وجه مطرح نیست.

آمریکا طراحی می‌کند، سعودی هزینه می‌دهد

او همچنین به مشارکت مستقیم یک کشور اسلامی در تجاوز علیه یمن اشاره کرد و گفت که ماهیت اهداف و اهداف راهبردیِ نهفته در پسِ آن، نشان می‌دهد که انتخاب اهداف و توصیه‌های مرتبط با آن، همسو با منافع صهیونیست‌هاست. در حالی که کارشناسان آمریکایی بر روند این تجاوز نظارت دارند، رژیم سعودی تأمین مالی و اجرای آن را بر عهده دارد.

الفرح استدلال کرد که این وضعیت، رژیم سعودی را صرفاً در جایگاه یک ابزار قرار می‌دهد، ابزاری که هزینه‌ها را متحمل می‌شود و بهای این رویارویی را می‌پردازد، در حالی که منافع آن نصیب پروژه‌های آمریکایی و صهیونیستی می‌شود.

عضو دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد که ادامه تجاوز، نه اصول بنیادین مردم یمن را تغییر خواهد داد و نه آنان را وادار می‌کند که از انتخاب‌های ملی خود دست بکشند. هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی و منابع معیشتی شهروندان بی‌پاسخ نخواهد ماند و هرگونه تجاوز، با پاسخی متقابل روبرو خواهد شد».