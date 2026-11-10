قوه قضاییه اعلام کرد: تعدادی از عوامل وابسته به جریان‌های توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی که به صورت آشکارا بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج می‌دادند در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند.

جوان آنلاین: در راستای تاکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر شناسایی و برخورد جریانات سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند، با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با این جریان‌ها در حال پیگیری است.

در این چارچوب تعدادی از عوامل وابسته به این جریان‌ها که به صورت آشکارا بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج می‌دادند در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند.

دادستانی تهران، ضمن هشدار به افرادی که به ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در سطح شهر اقدام می‌کنند، تاکید کرد با هماهنگی ضابطان قضایی با هر گونه رفتاری که درصدد ترویج برهنگی، بی‌بند و باری در جامعه باشد، براساس قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه پیش از این ۱۱ آبان ماه امسال در شورای عالی مسئولان قضایی گفته بود: در قوه قضاییه در راستای مقابله‌ با ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدفرهنگی، آنجا که مسئولیت مستقیم داریم، دچار انفعال نمی‌گردیم و از چیزی نمی‌هراسیم و آنجا که مسئولیت غیرمستقیم داریم، به نهادهای متولی، نهایت کمک و مساعدت را خواهیم داشت و از آنان مطالبه‌گری می‌کنیم.