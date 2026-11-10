کد خبر: 1389720
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
جامعه » اخبار كلی

دستگیری عوامل ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در خیابان ایرانشهر

ث قوه قضاییه اعلام کرد: تعدادی از عوامل وابسته به جریان‌های توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی که به صورت آشکارا بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج می‌دادند در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند. 

جوان آنلاین: در راستای تاکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر شناسایی و برخورد جریانات سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند، با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با این جریان‌ها در حال پیگیری است.

در این چارچوب تعدادی از عوامل وابسته به این جریان‌ها که به صورت آشکارا بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج می‌دادند در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند.

دادستانی تهران، ضمن هشدار به افرادی که به ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در سطح شهر اقدام می‌کنند، تاکید کرد با هماهنگی ضابطان قضایی با هر گونه رفتاری که درصدد ترویج برهنگی، بی‌بند و باری در جامعه باشد، براساس قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه پیش از این ۱۱ آبان ماه امسال در شورای عالی مسئولان قضایی گفته بود: در قوه قضاییه در راستای مقابله‌ با ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدفرهنگی، آنجا که مسئولیت مستقیم داریم، دچار انفعال نمی‌گردیم و از چیزی نمی‌هراسیم و آنجا که مسئولیت غیرمستقیم داریم، به نهادهای متولی، نهایت کمک و مساعدت را خواهیم داشت و از آنان مطالبه‌گری می‌کنیم.

برچسب ها: بی حجابی ، قوه قضاییه ، حجاب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

ما و کنگره دموکرات

مشق مقاومت

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

موشک‌ها تا هرجا

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار