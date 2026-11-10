همراهی مردم نقش مهمی در تداوم اجرای طرح کالابرگ داشت

سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: همراهی و همدلی مردم در این شرایط نقش مهمی در تداوم اجرای طرح کالابرگ داشت.

جوان آنلاین: ایمان زنگنه سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: طرح کالابرگ در میانه جنگ اجرا شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این اطمینان را بدهد که در جریان دو جنگ اخیر، ارائه کالابرگ حتی برای یک لحظه نیز متوقف نشد و در شرایط بمباران هم ادامه یافت.

وی افزود: همراهی خبرنگاران و اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح آنان مانع از گسترش التهاب در جامعه شد. همچنین مردم شریف ایران با همدلی و همراهی خود، دولت را در اجرای این طرح یاری کردند. بخش خصوصی و تأمین‌کنندگان کالاها نیز در این زمینه همراهی مؤثری داشتند تا کشور بتواند پایدار و سرافراز به مسیر خود ادامه دهد.

همراهی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در اجرای طرح بزرگ ملی کالابرگ

سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دستگاه‌های دولتی، وزارت جهاد کشاورزی، شبکه توزیع اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، مسئولان نظارتی، همکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمامی افرادی که در اجرای این طرح مشارکت داشتند، نقش مؤثری ایفا کردند. این طرح، یک طرح بزرگ ملی بود که در شرایطی اجرا شد که دشمن احتمال فروپاشی اقتصادی ایران را مطرح می‌کرد.

مردم در شرایط جنگی برای تأمین کالاهای اساسی به فروشگاه‌ها هجوم نبردند

وی ادامه داد: با وجود بمباران، اجرای طرح حتی برای یک لحظه نیز متوقف نشد. برخلاف برخی کشورها که حوادثی کوچک‌تر از این شرایط موجب التهاب عمومی و هجوم مردم به فروشگاه‌ها می‌شود، مردم شریف و نجیب ایران نه به فروشگاه‌ها هجوم بردند و نه ازدحامی شکل گرفت.

زنگنه عنوان کرد: همراهی و همدلی مردم در این شرایط نقش مهمی در تداوم اجرای طرح داشت.

بررسی علت گلایه فروشگاه‌ها از تأخیر در تسویه مطالبات کالابرگ

زنگنه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه علت عدم تسویه مالی فروشگاه های توزیع کننده کالابرگ چیست و چرا به صورت میدانی تعداد قابل توجهی از فروشگاه ها یا عدم تسویه مالی در خدمت رسانی به مردم دچار مشکل شدند، اظهار کرد: طبق مستندات، تطبیق تصویری انجام شده است. ما این دغدغه‌ای را که شما مطرح کردید، بررسی می‌کنیم تا مشخص شود از کجا نشأت گرفته و چه دلیلی برای طرح چنین موضوعی وجود دارد.

وی با بیان آنکه تا چهارم آبان مطالبات فروشگاه‌های توزیع کننده کالا بر تسویه شده است، افزود: البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح‌های حمایتی متعددی دارد. یکی از این طرح‌ها، «کارت امید مادران» است که بر اساس آن، تا دو سالگی کودک، ماهانه دو میلیون تومان به حساب مادر خانواده واریز می‌شود. طرح تغذیه مضاعف کودکان نیز از دیگر برنامه‌هاست که تا پنج‌سالگی کودک، منابع مالی موردنیاز برای حمایت از وی در نظر گرفته می‌شود.

تجمیع اعتبارات طرح‌های حمایتی می‌تواند موجب افزایش رقم مطالبات فروشگاه‌ها شود

سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گاهی یک فروشگاه به دلیل مراجعه افراد و استفاده آنان از طرح‌های حمایتی مختلف، به‌طور هم‌زمان از چندین اعتبار استفاده می‌کند. برای مثال، فردی برای استفاده از اعتبار طرح تغذیه مضاعف به فروشگاهی مراجعه می‌کند و خرید خود را انجام می‌دهد؛ در نتیجه، فروشگاه از محل چند اعتبار مختلف مطالبه مالی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: ممکن است این موضوع با مطالبه بزرگ دیگری اشتباه گرفته شود؛ در حالی که بزرگ‌شدن مبلغ مطالبه می‌تواند ناشی از تجمیع مطالبات مربوط به بخش‌های مختلف باشد. همچنین مطالبات به‌صورت روزانه تسویه می‌شوند.