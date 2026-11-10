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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲
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«از جان و جوهر»؛ گردهمایی ۵۰ استاد خوشنویسی ایران در فرهنگسرای فردوس

فرهنگسرای فردوس نمایشگاه گروهی خوشنویسی «از جان و جوهر» با حضور ۵۰ هنرمند برجسته و پیشکسوت، از جمله استاد غلامحسین امیرخانی، در نگارخانه پردیسان فرهنگسرای فردوس برپا می‌شود.

به گزارش جوان آنلاین به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵، آیین گشایش نمایشگاه گروهی خوشنویسی «از جان و جوهر» با حضور جمعی از استادان و چهره‌های شاخص این هنر، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در نگارخانه پردیسان فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.

این رویداد هنری با مدیریت هنری محمود خوشنویس و با هدف پاسداشت میراث ارزشمند خوشنویسی ایرانی، ارتقای جایگاه هنری و تخصصی این هنر اصیل و فراهم‌سازی بستری برای تعامل و تبادل تجربه میان نسل‌های مختلف خوشنویسان تدارک دیده شده است.

در این نمایشگاه، آثاری از استادان نام‌آشنای خوشنویسی ایران، از جمله غلامحسین امیرخانی، رسول مرادی و محمدعلی سبزه‌کار، در رشته‌های نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، ثلث، نسخ، تعلیق و دیگر شیوه‌های خوشنویسی به نمایش گذاشته می‌شود.

بررسی جایگاه خوشنویسی در هنر معاصر

در بخش دیگری از آیین گشایش، محمدعلی سبزه‌کار و نادر کریمیان سردشتی با موضوع «جایگاه خوشنویسی در هنر امروزی» سخنرانی خواهند کرد. بررسی ظرفیت‌های خوشنویسی در عرصه هنر معاصر، ضرورت حفظ و گسترش این میراث فرهنگی و راهکارهای تداوم پویایی آن از محورهای این نشست خواهد بود.

همچنین همزمان با افتتاح نمایشگاه، کارگاه‌های تخصصی با حضور تعدادی از استادان برگزار می‌شود تا علاقه‌مندان از نزدیک با شیوه‌های اجرا، فنون و ظرافت‌های هنر خوشنویسی آشنا شوند.

حضور نسل‌های مختلف خوشنویسان در یک رویداد هنری

نمایشگاه «از جان و جوهر» با گردهم‌آوردن هنرمندان پیشکسوت و نسل‌های جوان‌تر، فرصتی برای نمایش تنوع شیوه‌ها و ظرفیت‌های هنر خوشنویسی ایران فراهم می‌کند.

در این رویداد، آثاری از غلامحسین امیرخانی، محمدعلی سبزه‌کار، رسول مرادی، محمدحسین شاهوردی، غلامرضا سپهری، حسین فیض‌آبادی، خسرو قربانی، محمدرضا ظریف، عباس رحیمی، مجتبی سبزه، پیمان پیروی، مسعود سعادت، غفور اسکندری، بنفشه مصری‌پور، مهدی شعرباف، نویده ایمان‌زاده، اکبر سپهری، سعید رضایی، مبینا مرزو، دیبا مرزو، غلامرضا فیروزی، احسان بحیرایی، علی ترکاشوند، رضا استوئی، علی‌اصغر رسولی، نوید سیفی، شهیده برادران، حسین شیرکوند، میترا یونسی، حشمت‌الله نوروزی، تندیس تقوی، اعظم علیزاده نیک، حسین خلیلیان، محمدرضا افشاری، محمد ارزگانی، سینا واثقی، عبدالله قهرمان، امیرحسین شهامتی، مسلم سقا، ارغوان کمالی‌پور، حسام‌الدین نظریان، حمید قره‌یاضی، مائده مدادی، زهرا ترابی، زهرا قلی‌پور، صالح عبدالله‌پور، محمدعلی مشایخی و نادیا شیری به نمایش درمی‌آید.

برگزارکنندگان این نمایشگاه امیدوارند با ایجاد زمینه هم‌افزایی میان هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های متنوع خوشنویسی، گامی در مسیر حفظ، توسعه و تقویت جایگاه این هنر در فضای فرهنگی و هنری کشور بردارند.

زمان و مکان بازدید از نمایشگاه

نمایشگاه گروهی خوشنویسی «از جان و جوهر» از ۲۰ آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۵، همه‌روزه به‌جز روزهای تعطیل، از ساعت ۹ تا ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

نگارخانه پردیسان فرهنگسرای فردوس در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمی واقع شده است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۴۴۰۵۸۹۰۰ تماس بگیرند.

برچسب ها: فرهنگسرای فردوس ، نمایشگاه ، خوشنویسی ، جان و جوهر
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