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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

اقدام پارلمان فرانسه علیه رژیم صهیونیستی

ی پارلمان فرانسه پیش نویس قانون منع واردات محصولات تولید شده از سوی شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری را بررسی می کند.

جوان آنلاین: یکی از کمیسیون های پارلمان فرانسه با پیش نویس قانون ممنوعیت واردات محصولات شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری و ارائه خدمات در راستای حمایت از شهرک سازی های اسرائیل موافقت کرد.

قرار است این پیش نویس در جلسه پارلمان در تاریخ ۱۹ نوامبر به صورت عمومی بررسی شود.

بر اساس این گزارش، بیش از ۱۰۰ نماینده از ۸ فراکسیون پارلمانی با حمایت فراکسیون های چپ گرا و حزب جنبش دموکرات این پیش نویس را امضا کردند اما حزب امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و جمعیت ملی با آن مخالفت کردند.

بر اساس مفاد این طرح، شرکت‌های متخلف ممکن است به یک سال زندان و پرداخت جریمه‌ای معادل حداکثر ۵ درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود محکوم شوند.

در حال حاضر ۷۷۰ هزار شهرک نشین صهیونیست در صدها شهرک غیرقانونی در کرانه باختری مستقر هستند.

برچسب ها: فرانسه ، اسرائیل ، جنگ غزه
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