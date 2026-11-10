قیمت نفت برنت به ۹۲ دلار رسید

قیمت نفت در ادامه روند کاهشی روز قبل، در معاملات روز سه‌شنبه، اندکی کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۴ سنت معادل ۰.۲۳ درصد کاهش، به ۹۲ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید و قیمت معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا نیز با ۳۵ سنت معادل ۰.۴۰ درصد کاهش، به ۸۶ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت در جلسه معاملاتی پیشین، پس از سقوط به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته، با ۵.۸۵ درصد کاهش بسته شد.

این افت قیمت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران «در مقطع کنونی» ضروری نیست و در نتیجه، نگرانی‌ها در مورد اختلالات طولانی‌مدت در عرضه نفت خاورمیانه کمتر شد

اکسیوس به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که دونالد ترامپ و ونس، معاونش با نخست وزیر قطر در خصوص پیشبرد مذاکرات با ایران گفت‌وگو کردند و این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد.

بر اساس گزارش رویترز، تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: «بازار همچنان به لحن آشتی‌جویانه‌تر ترامپ نسبت به ایران — که از زمان انتخابات میان‌دوره‌ای اتخاذ شده — اولویت می‌دهد.»

طبق بررسی خبرگزاری رویترز، در بخش عرضه، تولید نفت اوپک در ماه اکتبر افزایش یافت. این رشد عمدتا ناشی از افزایش تولید در عربستان سعودی، کویت و عراق بود، آن هم در شرایطی که محدودیت‌های صادراتی همچنان ادامه دارد.