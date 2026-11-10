رسانه صهیونیستی: شاهد چرخش سیاست آمریکا در قبال اسرائیل هستیم

رسانه صهیونیستی «نتسیو» با اشاره به درخواست دونالد ترامپ برای بازپرداخت هزینه‌های جنگ علیه ایران از سوی متحدان واشنگتن، این موضع را نشانه تغییر رویکرد آن در قبال تل‌آویو دانست و نوشت که افزایش هزینه‌های نظامی و فشارهای سیاسی داخلی در آمریکا دولت ترامپ را به سمت انتقال بار مالی حمایت‌های امنیتی به متحدان سوق داده است.

جوان آنلاین: رسانه نظامی «نتسیو» در گزارشی نوشت، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره ضرورت بازپرداخت هزینه‌های جنگ علیه ایران از سوی متحدان واشنگتن، از چرخشی مهم در سیاست آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی حکایت دارد که ناشی تحولات سیاسی داخلی ایالات متحده و افزایش هزینه‌های جنگ است.

رسانه صهیونیست: موضع ترامپ حاکی از چرخش سیاست آمریکا در قبال اسرائیل است

این رسانه اظهارات ترامپ را تصادفی ندانست و آن را واکنشی به شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ارزیابی کرد.

ترامپ در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد کشورهایی که آمریکا در جریان جنگ از آنها محافظت کرده است، باید تمام هزینه‌های این کارزار نظامی را به واشنگتن بازپرداخت کنند. وی گفت: در پایان این ماجرا، کشورهایی که از آنها محافظت کرده‌ایم، تمام هزینه‌ها را به ما بازخواهند گرداند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره مستقیم به رژیم صهیونیستی اظهار داشت: بدون ما، اسرائیل وجود نخواهد داشت. او همچنین با اشاره به حملات بمب‌افکن‌های راهبردی بی‌ـ۲ آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، مدعی شد این حملات مانع از نابودی رژیم صهیونیستی شده است.

به نوشته نتسیو، اهمیت این اظهارات تنها به درخواست بازپرداخت هزینه‌های جنگ محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده تغییر نگاه واشنگتن به مناسبات نظامی با متحدان خود به‌ ویژه اسرائیل است. این رسانه تصریح کرد، الگوی سنتی حمایت مالی و نظامی آمریکا از تل‌آویو ممکن است به‌تدریج جای خود را به رابطه‌ای مبتنی بر مشارکت مستقیم در تأمین هزینه‌ها بدهد.

نتسیو یادآور شد که ترامپ پیش‌تر نیز از پایان کمک‌های نظامی سالانه آمریکا به رژیم صهیونیستی در پایان سال ۲۰۲۶ خبر داده و مدعی شده بود اقتصاد این رژیم به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند هزینه‌های نظامی خود را تأمین کند.

بر اساس تحلیل این رسانه، مجموع این مواضع می‌تواند به کاهش اتکای اسرائیل به کمک‌های مالی آمریکا و افزایش مسئولیت تل‌آویو در تأمین هزینه‌های نظامی منجر شود.

این پایگاه اینترنتی هزینه کارزار نظامی آمریکا علیه ایران را بر اساس داده‌های منتسب به پنتاگون حدود ۴۷.۱ میلیارد دلار برآورد کرد و افزایش هزینه‌های جنگ، رشد قیمت سوخت در پی بسته شدن تنگه هرمز و مخالفت افکار عمومی آمریکا با ادامه درگیری‌ها را از عوامل فشار بر دولت ترامپ دانست.

نتسیو در تشریح پیامدهای این رویکرد، بر شکل‌گیری الگویی با عنوان «دفاع در ازای پرداخت» اشاره کرد که بر اساس آن، متحدان آمریکا، از جمله اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای برخورداری از حمایت هوایی و دریایی واشنگتن، از جمله تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز، باید سهم بیشتری از هزینه‌های نظامی آمریکا را بر عهده بگیرند.

این رسانه همچنین ابراز نگرانی کرد فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی در آمریکا می‌تواند کاخ سفید را به مهار اقدامات نظامی جدید و پرهیز از تشدید بیشتر تنش‌ها سوق دهد.

نتسیو افزود که اسرائیل در چنین شرایطی ناچار خواهد بود بیش از گذشته به منابع مالی خود متکی شود یا هزینه تسلیحات و عملیات نظامی مشترک با آمریکا را مستقیماً بپردازد؛ موضوعی که می‌تواند بر بودجه دفاعی این رژیم تأثیر قابل توجهی بگذارد.