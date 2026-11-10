پس از بررسی ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی، جایگاه انتخابات کنست (پارلمان) و چگونگی تعیین کرسی‌های هر حزب و نمایندگان آن، شیوه تعیین مامور تشکیل کابینه و خط زمانی آن حائز اهمیت است.

جوان آنلاین: برای تشکیل کابینه اسرائیل در گام اول یک فرد از میان نمایندگان کنست به عنوان مامور تشکیل کابینه انتخاب می‌شود. رئیس رژیم صهیونیستی این ماموریت را در یک مراسم رسمی ابلاغ می‌کند و پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات و تایید آن از سوی کمیته مرکزی انتخابات، جلسات رژیم صهیونیستی با احزاب راه یافته به کنست آغاز می‌شود. در این جلسات سران احزاب فرد مورد نظر خود را برای ماموریت تشکیل کابینه، به رئیس رژیم صهیونیستی پیشنهاد می‌دهند.

در نهایت رئیس رژیم صهیونیستی بنا به توصیه‌های صورت گرفته، مامور تشکیل کابینه را تعیین می‌کند. ین فرد، اولین مامور تشکیل کابینه است و ۲۸ روز برای تشکیل ائتلاف و کابینه برخاسته از آن وقت دارد. مهلت چهار هفته‌ای او، در صورت موافقت رئیس رژیم صهیونیستی امکان ۱۴ روز تمدید را هم دارد.

در صورت شکست فرد یادشده و ناتوانی در تشکیل کابینه، رئیس رژیم صهیونیستی طی سه روز، این ماموریت را به فرد دومی منتقل می‌کند که او نیز ۲۸ روز وقت دارد اما تمدید فرصت برای او ممکن نیست.

خط زمانی تشکیل کابینه در فلسطین اشغالی

در صورت شکست دومین فرد تعیین شده از سوی رئیس رژیم صهیونیستی، حق تعیین مامور تشکیل کابینه به کنست واگذار می‌شود. همچنین در صورت امتناع رئیس رژیم صهیونیستی از تعیین فرد دوم و پایان مهلت سه روزه وی نیز این سناریو محقق می‌شود و کنست مامور تشکیل کابینه را انتخاب می‌کند.

در این شرایط نمایندگان کنست ۲۱ روز وقت دارند که با حمایت اکثریت مطلق از یک فرد یعنی نامه ای با امضای ۶۱ نماینده کنست، درخواست کنند فرد مورد نظر آنها، مامور تشکیل کابینه شود.

رئیس رژیم صهیونیستی نیز طی دو روز وقت دارد با این موضوع موافقت کند و در این صورت این فرد جدید، ۱۴ روز زمان خواهد داشت، ائتلاف و کابینه را تشکیل دهد.

در صورت شکست هر سه سناریو، کنست به دلیل ناتوانی در تشکیل کابینه، به صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ مصوبه‌ای، منحل خواهد شد و طی ۹۰ روز باید انتخابات بعدی انجام برگزار شود.

این روند یعنی از انتخابات تا ناتوانی کنست در تشکیل کابینه و سپس انتخابات بعدی، حدود ۲۰۰ روز به درازا می‌کشد.