مرشایمر: ترامپ به ایران باخته است/ آمریکا همدست اسرائیل در نسل کشی فلسطینیان

نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو با سرزنش لفاظی‌های جنگ طلبانه دونالد ترامپ، سیاست غیرعقلانی وی را ریشه بحران ها در منطقه دانست و تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا فریب نتانیاهو را خورده و اکنون ما شاهد باخت آنان به ایران و شکست در یک جنگ تحمیلی هستیم.

جوان آنلاین: دکتر جان مرشایمر امروز به عنوان سخنران اصلی رویداد بین المللی گفت وگوی مارگالا در اسلام‌آباد که به صورت مجازی انجام داد، تاکید کرد که سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران و خاورمیانه هرگز عاقلانه نبود.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: علی‌رغم ملاحظات جدی معاون رئیس جمهور، رئیس سیا و فرمانده سنتکام پیرامون جنگ علیه ایران، ترامپ با تحقیر سیاستگذاران ایالات متحده، به جبهه نتانیاهو و موساد پیوست و دست به حمله هوایی و بمباران در ایران زد.

دکتر جان مرشایمر خاطر نشان کرد که ترامپ با قدرت هوایی تصور می کرد که نظام ایران سقوط کند اما حقیقت چیزی دیگری نیز جز باخت ترامپ و نزدیک بودن شکست آن در جنگ علیه ایران.

وی با اشاره به نقش مستقیم آمریکا در همراهی دیپلماتیک و تسلیحاتی با اسرائیل در نسل کشی فلسطینیان، گفت: کمک‌های کلان تسلیحاتی واشنگتن به نتانیاهو ماشین جنگی و نسل کشی اسرائیل علیه مردم غزه و اخراج فلسطینیان تز سرزمین اصلی خود را تقویت کرد.

استاد دانشگاه شیکاگو با اشاره به بحران ناشی از جنگ اوکراین و رویکرد دوگانه واشنگتن در بهره‌برداری از اوضاع جنگی، گفت: قطعا آمریکا نه تنها به ایران باخته بلکه در جنگ اوکراین نیز شکست خورده است.

وی اظهار داشت که شکست آمریکا در براندازی نظام ایران روشن است و آنان در ادامه در نابودی توانمندی‌های های هسته‌ای، قابلیت موشکی و تخریب روابط تهران با متحدان منطقه ای نیز ناکام مانده‌اند.

جان مرشایمر گفت: ‌کاری که آمریکایی‌ها در عراق و با یورش انجام دادند برای تغییر رژیم بود، اما در جنگ ۲۸ فوریه ترامپ تصور اشتباهی داشت که می تواند با قدرت هوایی به نظام ایران ضربه بزند در حالی که این یک سیاست گمراه کننده ای بیش نبود.

وی در پایان تاکید کرد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران هرگز سیاست عاقلانه ای نبود و چنین نگرش های بی پایه و اساس منجر به فاجعه در منطقه و جهان شده است.