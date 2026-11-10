کد خبر: 1389705
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا: هگست در کشتار مدرسه میناب مقصر بوده است

هگست توماس ماسی عضو جمهوری خواه کنگره ایالات متحده با بیان اینکه پیت هگست با حذف نظام‌مند مقررات درگیری، در کشتار مدرسه میناب مقصر بوده است، تاکید کرد او تا پایان سال میلادی جاری در سمت خود باقی نمی‌ماند.

جوان آنلاین: ماسی در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «به احتمال زیاد پیت هگست تا ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) امسال دوام نخواهد آورد.»

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه میناب در اسفند ماه سال گذشته، تشریح کرد که هگست به شیوه‌ای نظام مند مقررات درگیری نظامی را که با هدف به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان ایجاد شده، از میان برده است؛ اقدامی که به گفته این عضو کنگره به حمله مرگبار دبستان شجره طیبه میناب منجر شد.

ماسی گفت: «آمارهای منتشر شده از تلفات حمله به این دبستان نشان می‌دهد که دستکم ۱۵۶ غیرنظمی کشته شده‌اند و در برخی گزارش‌ها شمار غیرنظامیان ۱۷۰ نفر اعلام شده است.»

این نماینده جمهوری‌خواه سپس ادامه داد: در میان جانباختگان دستکم ۱۲۰ دانش اموز، ۲۶ معلم، هفت پدر و مادری که برای خارج کردن فرزندانشان از مدرسه تلاش می‌کردند، یک راننده سرویس مدرسه، یک تکنیسین داروخانه در درمانگاهی در نزدیکی مدرسه و همچنین جنین ۶ ماهه یکی از معلمان که در مدرسه حضور داشت هم دیده می‌شود. »

این عضو جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده، هگست را در «کشتن دانش آموزان مدرسه میناب، بمباران قایق‌های ماهیگیری که ممکن است سرنشینان آن به جرم قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند یا نبودند» موثر دانست.

ماسی ادامه داد: «او در آدم‌ربایی غیرقانونی در ونزوئلا اثرگذار بوده است. خود رئیس جمهوری به این موضوع مباهات می‌کند که نفت را تصرف کرده‌اند و شرکت‌های ما و کسب و کارهای ما از نفتی که تصرف کرده‌اند ثروتمند می‌شوند.»

هیل می‌افزاید: این عضو مجلس نمایندگان آمریکا دیروز دوشنبه به وعده خود مبنی بر ارائه استیضاح هگست عمل کرد. وی اندکی پس از ارائه، بندهای استیضاح وزیر جنگ را با صدای بلند در صحن کنگره خواند.

هگست اوایل دیروز دوشنبه به وقت محلی گفت که نگران تلاش ماسی نیست و اضافه کرد که صبح روز بعد در این مورد یک نشست خبری برگزار می‌کند.

اما ماسی در مقابل، برگزاری نشست خبری هگست را نشانه ترس او دانست و گفت: «آنها نگران هستند. منظورم این است به همین سادگی است.»

از سوی دیگر، دونالد ترامپ در پستی در «تروث سوشال» ضمن دفاع از هگست نوشت: «ماسی یک بازنده کامل است و در تلاش است تا شاید محبوب‌ترین و موفق‌ترین مقام نظامی کشور، پیت هگست وزیر جنگ را استیضاح کند.»

ترامپ در ادامه پست خود افزود: «با توجه به اینکه استخدام نیرو در بالاترین سطح خود از زمان جو بایدن خواب‌آلود قرار دارد و دو پیروزی در ونزوئلا و ایران به دست آورده است، پیت هگست باید مورد تمجید قرار گیرد، نه استیضاح. کنگره، از پیت حمایت کنید!»

برچسب ها: جمهوری خواهان ، مدرسه میناب ، پیت هگست
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