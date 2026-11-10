معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با تأکید بر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها در منطقه، اعلام کرد که این کشور با حفظ ارتباط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، احیای مسیر دیپلماسی و جلوگیری از تداوم رویارویی میان تهران و واشنگتن را با جدیت دنبال می‌کند.

جوان آنلاین: سناتور محمد اسحاق دار امروز طی سخنرانی در نشست افتتاحیه رویداد بین المللی گفت وگوی مارگالا ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد اظهار داشت که شکست دیپلماسی به مثابه خلق بحران های جدیدی است که پرداختن به آن از کنترل خارج خواهد بود.

به گزارش ایرنا، وی با استناد به تماس های پاکستان با بازیگران منطقه‌ای، کشورهای خاورمیانه و اروپا برای تقویت تلاش‌های میانجی‌گرانه، افزود: ما به همکاری‌های نزدیک با کشورهای خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهیم.

وزیر خارجه پاکستان چنین گفت که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مسیر برای اقدامات جدی و مذاکره را هموار ساخت و این گزینه نباید کنار گذاشته شود.

وی تاکید کرد: کانال‌های ارتباطی میان طرف‌های مذاکره باید حفظ شود، ما با جدیت بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را دنبال می کنیم زیرا نسبت به پیامدهای منفی تداوم رویارویی‌ها به شدت نگران هستیم.

این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی دنبال می‌شود که آمریکا پیش‌تر در میانه روند مذاکرات با ایران، به همراه رژیم صهیونیستی اقدام به حمله نظامی کرد و با این اقدام، مسیر گفت‌وگوها را با مانع جدی روبه‌رو ساخت. واشنگتن همچنین پس از شکل‌گیری تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در خردادماه ۱۴۰۵، با نقض تعهدات خود و ازسرگیری اقدامات نظامی و فشارهای دریایی علیه ایران، عملاً زمینه تضعیف این توافق و تشدید دوباره تنش‌ها را فراهم کرد.

اسحاق دار به چالش‌های پاکستان در روابطش با هند و افغانستان و تروریسم فرا مرزی اشاره کرده و گفت که صلح در جنوب آسیا باید از طریق راهکارهای مسالمت‌آمیز برقرار شود. وی با ابراز نگرانی از تشدید اوضاع در غزه و گسترش شهرک‌سازی های غیرقانونی رژیم اسرائیل در کرانه باختری گفت که تشکیل کشور مستقل فلسطینی براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل راهکار برون رفت چالش‌ها در خاورمیانه است.