کره جنوبی بر عدم مداخله در جنگ علیه ایران تأکید کرد

دولت کره جنوبی در حال بررسی طرحی برای گسترش محدوده عملیاتی واحد ضد دزدی دریایی موسوم به «چئونگائه» از سواحل سومالی به آب‌های نزدیک تنگه هرمز است؛ طرحی که با هدف تقویت مأموریت دریایی این کشور تدوین شده و پس از تصویب در کابینه، برای کسب مجوز نهایی به مجلس ملی ارائه می‌شود.

جوان آنلاین: کابینه کره جنوبی طرح گسترش محدوده عملیاتی موسوم به واحد «چئونگائه» را تصویب کرده است. این طرح با هدف حفاظت از شهروندان و منافع اقتصادی کره جنوبی تدوین شده و اجرای آن نیازمند تصویب مجلس ملی این کشور است.

بر اساس جزئیات این طرح، محدوده فعالیت واحد چئونگائه به آب‌های جنوب عمان در دریای عرب گسترش خواهد یافت و استقرار یک فروند هواپیمای گشت دریایی و یک تیم خنثی‌سازی مهمات و مواد انفجاری نیز در دستور کار قرار دارد.

در همین ارتباط، وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که سئول در حال بررسی تقویت مأموریت این یگان بر اساس اصول عدم دخالت و عدم مداخله در جنگ است و برای پیشبرد این موضوع با ایران و دیگر کشورهای مرتبط در تماس است.

این موضع پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از دولت کره جنوبی خواست از هرگونه اقدام برای مشارکت در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خودداری کند.

یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز با اشاره به رایزنی‌های دیپلماتیک سئول تأکید کرد که هدف از بررسی این طرح، حفاظت از شهروندان و منافع اقتصادی این کشور است.

واحد چئونگائه از سال ۲۰۰۹ میلادی با مأموریت مقابله با دزدی دریایی و حفاظت از کشتی‌های تجاری در آب‌های اطراف سومالی و خلیج عدن فعالیت می‌کند. طرح جدید کره جنوبی، دامنه جغرافیایی فعالیت این واحد را به منطقه‌ای نزدیک‌تر به تنگه هرمز گسترش می‌دهد.