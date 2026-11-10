زلزله به وجود آمده در نتیجه شکست کم سابقه جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره، تعداد زیادی از افراد نزدیک به دونالد ترامپ را در خطر سقوط قرار داده است.

جوان آنلاین: شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، آینده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را در معرض خطر قرار داده و زمینه را برای تغییراتی فراهم کرده است که ممکن است شماری از مقام‌های ارشد کاخ سفید و دولت را دربر بگیرد. این نتیجه‌گیری روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز است.

وب‌سایت «دیلی بیست» به نقل از مایکل وولف، گزارش داد که شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه باعث شده مقام‌های کاخ سفید برای حفظ موقعیت خود «دست‌وپا بزنند». وولف پیش‌بینی کرده است که بسیاری از دستیاران ارشد رئیس‌جمهور به‌زودی از دولت کنار گذاشته شوند.

روزنامه فایننشال تایمز در این رابطه می‌نویسد هنوز مشخص نیست ترامپ چگونه مسئولیت شکست بزرگ را میان اعضای دولت تقسیم خواهد کرد، اما به باور این روزنامه، اعمال تغییرات به گزینه‌ای محتمل تبدیل شده است. این روزنامه احتمال می‌دهد برخی مقام‌ها برکنار شوند، برخی دیگر داوطلبانه کنار بکشند و عده‌ای نیز در سمت خود باقی بمانند.

مهم‌ترین مقام‌های آمریکایی که بحث استعفا یا برکناری آنها مطرح است، شامل موارد زیر است:

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا

وزیر جنگ آمریکا چهره شاخص جنگ علیه ایران به شمار می‌رود؛ جنگی که یکی از عوامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر بوده است. این روزنامه می افزاید که انتصاب هگست از همان ابتدا جنجال‌برانگیز بود. او تغییرات گسترده‌ای در فرماندهی ارتش ایجاد کرد، دسترسی خبرنگاران به پنتاگون را محدود ساخت و تلاش کرد گرایش‌های مخالف را در نیروهای مسلح تثبیت کند.

فایننشال تایمز می‌افزاید اقدام هگست در بازسازی ساختار وزارت جنگ، بسیاری از نمایندگان کنگره، از جمله شماری از اعضای حزب جمهوری‌خواه خود او را نیز ناراضی کرده است.

این روزنامه با اشاره به احتمال برکناری یا کناره‌گیری هگست می افزاید که وی ممکن است به‌ دلیل پیامدهای جنگ، با فشارهایی از سوی دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و برد کوپر، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا (سنتکام)، روبه‌رو شود.

در همین ارتباط، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که نام هگست، کین و کوپر در فهرست مقام‌هایی قرار دارد که احتمال برکناری‌شان مطرح است. به نوشته این روزنامه، این سه مقام در مراحل مختلف جنگ مسئول ارائه «ارزیابی‌های بیش از حد خوش‌بینانه» درباره روند عملیات نظامی به ترامپ بوده‌اند، بی‌آنکه خطرات و هزینه‌هایی را که ممکن بود آمریکا متحمل شود، به‌ اندازه کافی برای او توضیح دهند.

سوزی وایلز رئیس دفتر سابق کاخ سفید

سوزی وایلز، رئیس دفتر سابق کاخ سفید، معمار بازگشت سیاسی ترامپ در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود که اولین قربانی شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای شد. او برای اجرای بسیاری از سیاست‌های ترامپ، از تجارت گرفته تا مهاجرت، تلاش کرده است، اما نهایتا مانند رؤسای دفتر پیشین در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، نتوانست بیش از مدت کوتاهی در این سمت باقی بماند.

فایننشال تایمز در این رابطه می‌نویسد که وی در سال جاری در مهار دولت ناتوان بود، زیرا ترامپ نتوانست افکار عمومی را درباره دلایل جنگ علیه ایران قانع کند و پیش از آغاز جنگ نیز با کنگره مشورت نکرد. وایلز همچنین نتوانست او را به رسیدگی کافی به پیامدهای جنگ بر تورم سوق دهد.

ترامپ پیش از انتخابات از وایلز دفاع کرده بود، اما کارولین سان‌شاین، دستیار پیشین او در دوره نخست ریاست‌جمهوری، این هفته به شبکه فاکس نیوز گفت که وایلز باید کناره‌گیری کند.

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور

فایننشال تایمز معاون رئیس‌جمهور آمریکا را نیز در میان مقام‌هایی قرار داده است که ممکن است تغییرات دولت شامل حالشان شود. این روزنامه می افزاید که جایگاه ونس به‌ عنوان جانشین سیاسی احتمالی ترامپ و نامزد پیشتاز برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸، اکنون زیر سؤال رفته است.

فایننشال تایمز اظهارات نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و از حامیان برجسته ترامپ، درباره ونس را یادآوری می‌کند که گفته بود : ونس بخش زیادی از درخشش خود را از دست داده است.

ونس پس از آشکار شدن ابعاد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌سرعت کوشید فاصله خود را با رئیس‌جمهور حفظ کند. او روز چهارشنبه در اظهارنظری قابل‌توجه، اولویت امنیت ملی ترامپ را مسئول شکست انتخاباتی دانست و گفت: دلیل شکست ما، جنگ است.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، با وجود همراهی با ترامپ در برخی سفرهای انتخاباتی و حمایت از سیاست‌های او، از جمله جنگ علیه ایران، در مقایسه با ونس به جمهوری‌خواهان سنتی نزدیک‌تر تلقی می‌شود و ممکن است رقیبی بالقوه برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ باشد.

پس از شکست جمهوری‌خواهان، در محافل سیاسی واشنگتن گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال کناره‌گیری روبیو با هدف آماده شدن برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری مطرح شد. با این حال، وزارت خارجه آمریکا این اخبار را «جعلی و بی‌اساس» توصیف کرد.

روبیو به روزنامه نیویورک تایمز گفت که از ابتدا برنامه‌اش این بوده است که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در سمت خود باقی بماند.

هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی

هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی آمریکا به‌ دلیل ارتباط گسترده با جفری اپستین مجرم جنسی متوفی، با فشارهایی روبه‌رو شده است. به نوشته فایننشال تایمز، این مسئله ممکن است او را در معرض بررسی‌های دقیق‌تر کنگره جدید قرار دهد.

این روزنامه معتقد است اگر ترامپ بخواهد خشم عمومی ناشی از این پرونده را مهار کند، وزیر بازرگانی ممکن است به یکی از اهداف پاسخ‌گویی تبدیل شود. افزون بر این، حمایت او از تعرفه‌های گمرکی نیز که در جریان انتخابات با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شد و مسئول افزایش تورم دانسته شد، می‌تواند برایش مشکل‌ساز باشد.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا یکی از نزدیک‌ترین اعضای دولت به ترامپ است؛ با این حال، بیشتر رأی‌دهندگان از عملکرد دولت ترامپ در حوزه اقتصاد ناراضی بوده‌اند؛ حوزه‌ای که بسنت مسئولیت اصلی مدیریت آن را بر عهده دارد.

با وجود ادامه رشد اقتصادی، مقاومت بازار کار و افزایش شاخص سهام در دوره تصدی او، بسنت نتوانست تورم را به میزانی که ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود، کاهش دهد.

بسنت همچنین در سال جاری بر افزایش هزینه‌های استقراض نظارت داشته است؛ اتفاقی که هم‌زمان با کاهش قیمت اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن رخ داد.

رابرت اف. کندی جونیور وزیر بهداشت

رابرت اف. کندی جونیور وزیر بهداشت آمریکا، در جریان انتخابات عمومی سال ۲۰۲۴ به اردوگاه ترامپ پیوست. این ائتلاف، رئیس‌جمهوری را که در پی جذب رأی‌دهندگان ناراضی دموکرات بود، با چهره‌ای جنجالی پیوند داد که به دنبال یافتن جایگاهی سیاسی تازه می‌گشت.

اما به دنبال شکست جمهوری‌خواهان، ممکن است این ائتلاف به پایان راه خود رسیده باشد؛ کندی در ماه مه گذشته تمایل خود را برای شرکت دوباره در رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ رد کرده بود، اما گمانه‌زنی‌ها در واشنگتن درباره احتمال تغییر موضع او همچنان ادامه دارد.