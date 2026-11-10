آیین وداع با کوروش زارعی کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و هنرمند متعهد و انقلابی در حوزه هنری در حال برگزاری است.

جوان آنلاین: مراسم بدرقه پیکر کوروش زارعی کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون روز سه‌شنبه (۱۹ آبان ماه) با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، داود فتحعلی بیگی، حسین پارسایی، انوش معظمی، میرطاهر مظلومی، آرزو افشار، جمعی از مسئولان و هنرمندان در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایرنا، ابتدا جمعی از هنرمندان در تالار اندیشه حوزه هنری با پیکر زنده‌یاد زارعی با مداحی و شروه‌خوانی محسن میرزاعلی وداع کردند.

در ادامه پیکر زنده‌یاد زارعی بر دوش هنرمندان و خانواده او محوطه حوزه هنری بدرقه شد.

در این آیین که با اجرای نجم‌الدین شریعتی برگزار شد، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی، ویدئوهایی از ایفای نقش کوروش زارعی پخش شد.

کوروش زارعی: سرباز سیدعلی خامنه‌ای هستم

سپس امیرحسین شفیعی رییس مرکز هنرهای سوره طی سخنانی اظهار کرد: آقای دادمان گفت که من خیرمقدم بگویم اما همه احساس من این است که شما امروز مهمان کوروش زارعی عزیز هستید؛ و چه کسی بهتر از خود استاد زارعی که به شما خیرمقدم بگوید؟

در ادامه صوتی از سخنان زنده‌یاد زارعی و خیرمقدم به مخاطب پخش شد که در این پیام آمده‌ بود؛ «خیلی ممنونم، قدم بر سر چشم من گذاشتید. تک‌تک شما رفقا، دوستان و عزیزان من هستید که با تک‌تک‌تان خاطره دارم؛ خاطره‌های خوب. هیچ‌وقت در زندگی‌ام یاد نگرفته‌ام که با کسی کینه‌ای داشته باشم؛ این را پدر و مادرم به من یاد داده‌اند. همیشه نگاهم این بوده که با همه تعامل داشته باشم؛ همیشه به من یاد داده‌اند که همه را دوست داشته باشم و با تعامل، دوستی، رفاقت و برادری، همه‌ کار پیش ببریم.

خیلی ممنونم از تشریف‌فرمایی‌تان. لطف کردید، خیلی بزرگی کردید و شرمنده‌مان کردید که در اینجا حضور پیدا کردید. ببینید دوستان! من همیشه اعلام کرده‌ام و گفته‌ام: من سرباز حوزه هنری هستم؛ چه باشم و چه نباشم. من در اینجا رشد کرده‌ام، من در حوزه هنری بزرگ شده‌ام. حوزه هنری خانه اول و دوم من است. می‌خواهم بگویم من دست‌پورده‌ حوزه هنری هستم و به آن افتخار می‌کنم. با نهادهای فرهنگی زیادی در این سال‌ها کار کرده‌ام اما واقعاً می‌خواهم بگویم، نه از روی تعصب و ناسیونالیسم، که حوزه هنر را دوست دارم. من سرباز سیدعلی خامنه‌ای هستم؛ جانم در راه انقلاب و سیدعلی خامنه‌ای و ارزش‌های انقلاب است.»

در ادامه رییس مرکز هنرهای نمایشی سوره ضمن قدردانی از همه هنرمندان تئاتر و سینما و فرهیختگان اهل ادب و فرهنگ که امروز در کنار کوروش زارعی حضور دارند، اظهار کرد: از خانواده زنده‌یاد زارعی و خانم طرفه، کارگردان و بزرگوار تئاتر است که قرار بود در چنین شبی اجرای نمایششان روی صحنه برود، قدردانی می‌کنم، همسر زارعی قرار بود پنجشنبه نمایش

«زنی شبیه مادر» را برای نذر سلامتی آقای زارعی به روی صحنه ببرد.

شفیعی افزود: از خانم طرفه قدردانی می‌کنم که از برادر و پدر بزرگوار ما در این مدت مراقبت کرد. واقعاً فداکارانه در کنار آقای زارعی بود تا لحظه آخر، و قدردانی اصحاب فرهنگ و هنر را به شما ابراز می‌کنم. همچنین از حوزه هنری که در این مدت در کنار آقای زارعی بود و روند درمانی او را فراهم و پیگیری می‌کرد، قدردانی می‌کنم.

کوروش زارعی بدون وضو روی صحنه تئاتر نمی‌رفت

حسین پارسایی، کارگردان تئاتر در مراسم وداع با کوروش زارعی گفت: برای من سخت است که با کوروش خداحافظی کنم چون آمدن او به حوزه هنری را دیده‌ام. من دیدم که چطور قلبش برای نمایش‌های مذهبی می‌تپید.

وی با بیان اینکه او هیچ وقت گلایه نداشت افزود: در آخرین دیدارمان جز شکر خدا از زبان کوروش نشنیدم. درد داشت، اما گلایه نکرد. چون مرد خدا بود. او آثار ارزشمندی ساخت که در کشورهای همسایه هم طرفدار دارد. در همه صحنه‌ها وضو گرفت و بدون وضو روی صحنه تئاتر نمی‌رفت. رحمت به شیری که تو خوردی.

همچنین دیگر آیین وداع با هنرمند متعهد، زنده‌یاد کوروش زارعی سه‌شنبه (۱۹ آبان ماه) ساعت ۲۰ با شروه‌خوانی محسن میرزاعلی، خوانندگی علیرضا صنعتگر، شعرخوانی میلاد عرفان‌پور، مداحی کربلایی علیرضا طاهری، اجرای نمایش «یاس پرپر» و حضور بازیگران تئاتر و تلویزیون در میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد زارعی چهارشنبه (۲۰ آبان ماه) در شهر قم برگزار خواهد شد.

مراسم یادبود این هنرمند فقید نیز یکشنبه (۲۴ آبان ماه) از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد شهید آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

کوروش زارعی کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون یکشنبه (۱۷ آبان ماه) پس از دوره‌ای بیماری درگذشت. زارعی متولد سال ۱۳۵۱ در میناب استان هرمزگان بود، او از ۱۳ سالگی فعالیت خود را در حوزه تئاتر آغاز کرد. این علاقه او در دوران دبیرستان نیز ادامه یافت و در حالی که هنوز دانش‌آموز بود، نمایش «گل و جهله» را کارگردانی کرد که مقام دوم جایزه کانون ملی منتقدان ایران را کسب کرد.

زارعی پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته هنرهای نمایشی، فعالیت هنری خود را به صورت جدی در حوزه تئاتر آغاز کرد. او سال ۱۳۸۱ با سریال «غروب بی پایان» به کارگردانی جواد افشار وارد قاب تلویزیون شد، زارعی سال ۱۳۸۳ با بازی در سریال «یوسف پیامبر» در نقش لاوی برادر بزرگ حضرت یوسف به شهرت رسید.

ایفای نقش در فیلم‌های «روز رستاخیز»، «امپراطور جهنم»، سریال‌های «آنام»، «کیمیا»، «مختارنامه»، کارگردانی نمایش‌های «کانال کمیل»، «فیروزه که می‌خواند»، «شب مویه‌ها»، «زنان مهتابی مرد آفتابی»، «بانوی بی‌نشان»، «ماه معصوم»، «راکب»، ایفای نقش در نمایش‌های «خاک سبز»، «شام غریب»، «غمنامه فرات»، «خورشید کاروان»، «بر دار شدن حسین‌بن‌منصور ‌حلاج»، «مرگ در ساعت مرغابی»، «مسافران مرو»، «دکتر استوکمان» و «رویاهای خلیح فارس» از سوابق زارعی است.

نمایش «آینه» به کارگردانی کوروش زارعی در فستیوال جاده ابریشم آلمان سال ۲۰۰۰ میلادی با استقبال بی‌نظیر مخاطبان و تقدیر هنرمندان آلمانی روبه رو شد.

عضویت در انجمن بازیگران و کارگردانان خانه تئاتر، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، دبیر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر، دبیر دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین(روایت راهیان)، مسئولیت هدایت و راهبری واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تهران، مسئولیت واحد کارشناسی دفتر مرکزی نمایش بچه‌های مسجد، داور بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از دیگر سوابق زارعی است.